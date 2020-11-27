Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.2
USD
21.93
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
50n 0 °C
Пражский ресторан открылся для посетителей, несмотря на запрет

Пражский ресторан открылся для посетителей, несмотря на запрет

Марина Коханкова 3419 0
Пражский ресторан Šeberák открылся для посетителей в четверг, 26 ноября, несмотря на ограничительные меры, которые разрешают ресторанам продавать еду и напитки только навынос. Вечером в ресторан приехали сотрудники полиции и оштрафовали посетителей на общую сумму 4000 крон.
Пражский ресторан открылся для посетителей, несмотря на запрет

Владелец ресторана Якуб Олберт утверждает, что правительство только создает хаос, а принятые ограничительные меры могут быть отменены Конституционным судом. Если ресторан будет закрыт надзорными органами, он готов подать в суд.

Олберт дает гостям подписать трудовой договор, чтобы они стали его сотрудниками и могли продегустировать напитки и блюда. Однако из-за того, что ресторан плохо платит сотрудникам, контракт обычно расторгают в этот же день после дегустации. Кружка пива в ресторане продается за символическую крону.

После открытия ресторана примерно в 19:00 приехала полиция и обнаружила в заведении около 13 человек. «Восемь человек были обвинены в нарушении постановлений правительства», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Полицейские предупредили, что в случае повторения ситуации будут действовать так же, как в четверг. «Мы будем открыты и в пятницу. Полиция, наверное, меня арестует, но я хочу, чтобы мы были открыты», — сказал Олберт.

Патруль на месте наложил восемь штрафов на общую сумму четыре тысячи крон. Данные по остальным правонарушителям были переданы в соответствующий административный орган.

«Я прошу прощения у всех, кто считает, что наши услуги создают опасность передачи гриппа. Я не могу больше ждать. Я надеялся, что чиновники знают, что делают. Но это не так», — написал владелец ресторана и спортивного комплекса Šeberák в сети Facebook.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
рестораны Прага Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
25.11.2020 12:57 Экономика
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
7803 0
Мэрия Праги запускает проект по продаже обедов для детей и пенсионеров
06.11.2020 08:40 Общество
Мэрия Праги запускает проект по продаже обедов для детей и пенсионеров
3182 0
Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане
04.11.2020 16:38 Общество
Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане
3122 0
Пенсионерка в Остраве взломала топором ресторан, чтобы украсть сигареты
27.10.2020 11:25 Общество
Пенсионерка в Остраве взломала топором ресторан, чтобы украсть сигареты
2985 0
Последние новости:
27
ноября
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
27.11.2020 13:55 Общество
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
717 0
Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday
27.11.2020 11:03 Общество
Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday
1917 0
26
ноября
Администрация Праги представила проект пешеходной зоны и парка во Вршовице и Страшнице
26.11.2020 15:00 Общество
Администрация Праги представила проект пешеходной зоны и парка во Вршовице и Страшнице
1471 0
Бассейны в Чехии находятся под угрозой банкротства
26.11.2020 12:19 Экономика
Бассейны в Чехии находятся под угрозой банкротства
2584 0
На выходных в Чехии сохранится холодная и туманная погода
26.11.2020 10:14 Общество
На выходных в Чехии сохранится холодная и туманная погода
1482 0
Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей
26.11.2020 08:57 Общество
Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей
1813 0
25
ноября
По факту мошенничеств с выплатами компенсаций возбуждено 95 уголовных дел
25.11.2020 15:57 Экономика
По факту мошенничеств с выплатами компенсаций возбуждено 95 уголовных дел
2274 0
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
25.11.2020 12:57 Экономика
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
7803 0
О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний
25.11.2020 10:49 Экономика
О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний
10353 0
Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация
25.11.2020 08:43 Общество
Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация
3555 0


Мобильная версия