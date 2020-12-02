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На новую квартиру площадью 70 кв. м житель Праги должен работать 14 лет

На новую квартиру площадью 70 кв. м житель Праги должен работать 14 лет

Марина Коханкова 305 0
Заработать на покупку новой квартиры в чешской столице площадью 70 кв. метров житель Праги сможет через 13,9 года, если у него не будет других расходов. Это следует из исследования девелоперской компании Central Group, проведенного по итогам данных третьего квартала 2020 года.
На новую квартиру площадью 70 кв. м житель Праги должен работать 14 лет

В 2014 году этот показатель, по информации девелопера, составлял менее 10 лет.

В сравнении с другими европейскими городами за Прагой следуют Братислава (11,9 года), Мюнхен (11,8 года), Вена (8,7 года), Варшава (8,5 года) и Берлин (8 лет). «В Мюнхене на покупку такой же квартиры нужно потратить на две годовые зарплаты меньше, а в Вене — на пять меньше. Разрешения на строительство в этих странах выдают намного быстрее, чем в Чехии, поэтому количество выданных разрешений в два-три раза больше на тысячу жителей, чем в Праге», — сказал глава Central Group Душан Куновски.

Согласно анализу Central Group, власти за последние пять лет в Праге разрешили построить 3,4 квартиры на 1000 жителей. Далее в рейтинге указаны Берлин (6,5 квартиры), Мюнхен (7,5), Братислава (8,4), Вена (8,7) и Варшава (13,1).

По словам Куновского, рост доступности жилья на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был связан с тем, что заработная плата росла немного быстрее, чем цены на жилье. Цена средней квартиры площадью 70 квадратных метров выросла на 4,6% в годовом исчислении и составила 7,95 млн крон. Средняя заработная плата основана на данных Министерства труда и социальных дел. В конце сентября 2020 года среднемесячная зарплата в Праге до вычета налогов составляла 48 052 кроны. Это на 6,2% больше, чем год назад.

Согласно совместной статистике девелоперов Trigema, Skanska Reality и Central Group, средняя цена проданных в столице новых квартир в конце сентября выросла на 3,2% в годовом исчислении — до 110 117 крон за квадратный метр. С середины 2015 года новые квартиры в Праге подорожали на 98%. По мнению экспертов, одна из основных причин высоких цен — низкое предложение. В качестве других причин эксперты называют рост цен на землю, строительные работы и материалы, высокое налоговое бремя или излишне строгие технические правила.

«Мы предполагаем, что в следующем году цены на новые квартиры должны остаться на прежнем уровне. Только проекты с завышенной ценой в плохих местах могут стать частично дешевле. В Праге по-прежнему не хватает новых квартир», — добавил Куновски.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
строительство квартиры Прага покупка недвижимости
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