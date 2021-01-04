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В Праге в знак протеста против правительственных мер зажгли свечи в пивных кружках

В Праге в знак протеста против правительственных мер зажгли свечи в пивных кружках

Марина Коханкова 520 0
В Праге 3 января люди протестовали против закрытия ресторанов и других заведений сферы услуг. Цепь из горящих свечей в пивных кружках — «Дорога надежды» — протянулась от здания правительства на другой берег Влтавы, до Староместской площади.
Фото: Vít Šimánek
В Праге в знак протеста против правительственных мер зажгли свечи в пивных кружках

Организаторами акции выступили представители общественной инициативы Chcípl PES («ПЕС сдох»). По замыслу организаторов, «Дорога надежды» должна привлечь внимание к критическому положению малых и средних предпринимателей. Протестующие просят правительство отменить ограничительные меры, связанные с коронавирусом, а также незамедлительно выплатить компенсации владельцам и операторам закрытого бизнеса.

На Староместской площади был установлен стенд, призывающий открыть чешскую экономику, а в районе Кларов активисты разместили гроб, символизирующий похороны гастрономического сектора. Участники акции забивали в него гвозди.

Представители инициативы требуют, чтобы в течение недели правительство выплатило всем закрытым компаниям залог в размере не менее 50% от оборота прошлых лет, а также объявило программу по спасению предпринимателей-физлиц, которые из-за правительственных мер оказались в долгах.

По данным полиции, акция протеста носила в основном мирный характер.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
протест коронавирус Прага Чехия рестораны правительство компенсация бизнес
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