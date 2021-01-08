Уровень безработицы в Чехии в декабре вырос до 4%

Уровень безработицы в Чехии в декабре составил 4%, что является самым высоким показателем с лета 2017 года. По сравнению с ноябрем количество безработных в стране увеличилось почти на 17500 человек.

По данным Бюро труда Чешской республики, в декабре 2020 года на учете в отделениях труда состояли 291977 человек, что 76500 больше, чем в прошлом году. Количество вакансий в декабре увеличилось на 610 мест — до 318582. Однако в годовом сравнении количество вакансий сократилось на 22400. В среднем на одну вакансию приходится 0,9 претендента.

Доля безработных, равная или превышающая средний показатель по стране, отмечается в 29 регионах. Самый высокий уровень безработицы (более 8%) был в декабре в районе Карвина, далее следуют Брунталская область (6,8%) и Острава (6,7%). Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в районе Прага-Восток (2%).

В прошлом году на рост безработицы существенно повлияла пандемия. В начале прошлого года чешский рынок труда столкнулся с серьезной нехваткой сотрудников. «С развитием эпидемии коронавируса ситуация стала меняться, особенно в районах, которые первыми пострадали от правительственных мер. В первую очередь, эпидемия отразилась на сфере услуг, общественного питания, гостиничном бизнесе, культуре и сейчас, например, негативно влияет на автомобильную промышленность», — отметил Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда Чешской Республики. Он добавил, что, несмотря на ухудшение ситуации, в Чехии самый низкий уровень безработицы во всем Европейском Союзе. В первые три месяца 2020 года безработица в Чешской Республике составляла около 3%, в апреле этот показатель вырос до 3,4%, а в ноябре —до 3,8%.

Источник: seznamzpravy.cz