Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.17
USD
21.43
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
13d 2 °C
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

420on 1 0
Индекс риска PES находится на самом низком уровне от начала 2021 года. Это связано со снижением значения всех параметров, которые учитываются для расчета индекса.
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 12 января, в Чешской Республике выявили 10 725 новых случаев коронавируса. Это на 380 больше, чем в понедельник, но на 6658 меньше, чем неделю назад. Репродуктивное число R снизилось с 1,12 на 1,01. Сам индекс PES упал с 84 до 81 балла. 

В Праге появилось 952 новых случая. Это на 1100 человек меньше, чем на прошлой неделе, когда рост был рекордным. Всего в Праге 15 677 зараженных коронавирусом. 

Кроме репродуктивного числа, для расчета индекса учитываются и другие параметры: среднее количество заболевших на 100 тысяч жителей за две недели, среднее количество пожилых людей, заболевших в течение двух недель, доля госпитализированных пациентов с covid-19, у которых вирус проявился уже в больнице. 

В общей сложности в Чехии заболели 855 600 человек, скончались 13 656 заболевших. Сейчас болеют 149 397, госпитализированы — 7267. 

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Прага Прага на русском здоровье
Читайте
по теме 
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
13.01.2021 11:19 Политика
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
1 0
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
12.01.2021 20:00 Общество
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
1 0
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
12.01.2021 18:51 Общество
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
1 0
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
12.01.2021 18:07 Общество
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
1 0
Последние новости:
13
января
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
13.01.2021 13:50 Общество
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро
1 0
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
13.01.2021 12:35 Общество
В горах Чехии выпадет до 50-ти сантиметров нового снега
1 0
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
13.01.2021 11:19 Политика
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш
1 0
Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги
13.01.2021 09:23 Культура
Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги
1 0
12
января
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
12.01.2021 20:00 Общество
Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии
1 0
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
12.01.2021 18:51 Общество
Минздрав Чехии планирует сделать вакцину против коронавируса символом 2021 года
1 0
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
12.01.2021 18:07 Общество
Готов план вакцинации населения Чехии от коронавируса
1 0
На улице Клаштерска в Праге установили первый светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой
12.01.2021 13:16 Общество
На улице Клаштерска в Праге установили первый светофор с бесконтактной пешеходной кнопкой
1 0
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения
12.01.2021 08:57 Экономика
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения
92 0
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
197 0


Мобильная версия