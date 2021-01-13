В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

Индекс риска PES находится на самом низком уровне от начала 2021 года. Это связано со снижением значения всех параметров, которые учитываются для расчета индекса.

Во вторник, 12 января, в Чешской Республике выявили 10 725 новых случаев коронавируса. Это на 380 больше, чем в понедельник, но на 6658 меньше, чем неделю назад. Репродуктивное число R снизилось с 1,12 на 1,01. Сам индекс PES упал с 84 до 81 балла.

В Праге появилось 952 новых случая. Это на 1100 человек меньше, чем на прошлой неделе, когда рост был рекордным. Всего в Праге 15 677 зараженных коронавирусом.

Кроме репродуктивного числа, для расчета индекса учитываются и другие параметры: среднее количество заболевших на 100 тысяч жителей за две недели, среднее количество пожилых людей, заболевших в течение двух недель, доля госпитализированных пациентов с covid-19, у которых вирус проявился уже в больнице.

В общей сложности в Чехии заболели 855 600 человек, скончались 13 656 заболевших. Сейчас болеют 149 397, госпитализированы — 7267.

Источник: novinky.cz