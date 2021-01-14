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65 397 индивидуальных предпринимателей Чехии выбрали фиксированный налог

65 397 индивидуальных предпринимателей Чехии выбрали фиксированный налог

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К среде, 13 января, 65 397 индивидуальных предпринимателей подали заявку на фиксированный налог (paušální daň). Об этом сообщили в Министерстве финансов Чешской Республики.
65 397 индивидуальных предпринимателей Чехии выбрали фиксированный налог

Крайним сроком был назначен понедельник, 11 января, но заявки, отправленные почтой, продолжают приходить в налоговые органы. Больше всего желающих пользоваться фиксированным налогом зарегистрировано в Налоговой службе Праги. Это 13 719 человек.

 

Индивидуальные предприниматели, которые только начинают работать, или те, кто планирует возобновить деятельность в течение года, могут подать заявление на получение фиксированного налога не позже дня регистрации или возобновления деятельности.

 

Фиксированный налог предназначен для ИП, которые не платят НДС и имеют годовой доход с предпринимательской деятельности до одного миллиона крон. Он включает в себя взносы на социальное и медицинское страхование, а также подоходный налог.

 

В этом году налог составляет 5469 крон в месяц. Из них 2 976 чешских крон приходится на социальное страхование,

2 393 чешских кроны на медицинское страхование и 100 чешских крон на подоходный налог. Предполагается, что фиксированный налог сэкономит предпринимателям время и поможет избежать бумажной волокиты.

 

По мнению экспертов, фиксированный налог выгодно использовать ИП с более низкой фиксированной ставкой, которые не применяют налоговые скидки на детей и жен. После регистрации фиксированного налогообложения предприниматели не могут претендовать на налоговые вычеты, льготы по ипотеке или страхованию жизни.

 

«На сегодняшний день у нас уже есть 65 397 заявок на фиксированный налог. Тысячи из вас подписались в последнюю минуту, а почта продолжает доставлять нам новые заявки. Неделю назад их было только 13 369. Я считаю это грандиозным финалом и успешным пилотным годом для фиксированного налога», — написала Министр финансов Алена Шиллерова своём аккаунте в Twitter.

 

В октябре прошлого года глава государственной казны заявила, что ожидает от 125 000 до 130 000 заявок.

 

Фиксированный налог будет выгоден меньшему количеству предпринимателей, чем ожидалось изначально, в связи с увеличением в этом году базовой скидки на налогоплательщика.

 

Источник: aktualne.cz

 

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Темы
налоги Министерство финансов деньги Чехия Прага индивидуальный предприниматель
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