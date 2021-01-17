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Чехия потеряла 61 миллиард крон на налогах из-за пандемии коронавируса

Чехия потеряла 61 миллиард крон на налогах из-за пандемии коронавируса

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В прошлом году общие налоговые поступления государства без отчислений на социальное страхование упали на 5,7 процента в годовом исчислении, то есть на 61 миллиард. Они составили 1,015 триллиона крон.
Фото: seznamzpravy.cz Министр финансов ЧР Алена Шиллерова
Чехия потеряла 61 миллиард крон на налогах из-за пандемии коронавируса

По данным, опубликованным Министерством финансов, государство получило 426,5 миллиарда крон в виде налога на добавленную стоимость (НДС), это на пять миллиардов крон меньше, чем годом ранее. Налог на прибыль составил 160,6 миллиарда крон, что на 22,4 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

 

На сбор налогов повлияло распространение коронавируса, связанные с ним ограничения и замедление экономической активности. В конце марта налоговые поступления росли по сравнению с прошлым годом. Из-за последствий пандемии в июле Палата депутатов одобрила увеличение дефицита государственного бюджета до 500 миллиардов крон с первоначально запланированных 40 миллиардов крон.

 

По данным Министерства финансов, уменьшение суммы налога на прибыль, поступившей в бюджет, связано с отказом от июньского аванса по налогу на прибыль и возможностью индивидуального определения различных налоговых авансов.

 

В 2020 году государство получило 231,7 миллиарда крон в виде подоходного налога с населения, что на 14,9 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

 

Некоторые налоги представляют собой так называемые общие налоги. К ним относятся, например, НДС, налог на прибыль или подоходный налог с населения. Они поступают в государственный бюджет и в казну городов и регионов. В настоящее время на регионы приходится 9,78%, а на муниципалитеты — 25,84% валового национального дохода (ВНД) от НДС, налога на прибыль и подоходного налога с населения. Раньше он составлял 8,92% в регионах и 23,58% в муниципальных образованиях. Налог на недвижимость — это 100% доход муниципалитетов.

 

Источник: ČTK

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Темы
Министерство финансов налоги бюджет Чехия коронавирус
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