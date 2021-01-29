На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей

Сотрудники полиции обнаружили два легковых автомобили и один фургон на Карловом мосту в пятницу утром, 29 января. Полицейские установили блокиратор колес на каждую из машин.
На страницах сайта, указанного на автомобиле, авторы критикуют правительственные меры по сдерживанию коронавируса в Чехии.
«Мы не согласны со злоупотреблением властью, проявленным чешским правительством. Мы не согласны с постоянным ужесточением мер в отношении простых граждан Чехии», — говорится в заявлении.
Сайт зарегистрирован Ассоциацией возмущенных граждан, которую основал ютубер Майк Пан.
Карлов мост с 1965 года является пешеходной зоной, по которой нельзя даже ездить на велосипеде. Пока не ясно, как автовладельцам удалось припарковать машины на мосту.
По словам пресс-секретаря городской полиции Ирены Зайферт, утром полицейские заметили автомобили на камерах, но не смогли сразу их отбуксировать. Они обратились к представителям управления дорожного движения.
Майк Пан находился поблизости в момент прибытия офицеров, он разъезжал по мосту на самокате. Полиция хотела оштрафовать его, но он отказался разбираться в правонарушении, поэтому полицейские передали информацию в администрацию.
Микаэль Оганесян, по прозвищу Майк Пан, известен умышленным совершением преступлений и оскорблением сотрудников городской полиции. Раньше он выкладывал на YouTube видеоролики, на которых конфликтовал с полицией. В 2018 году его аккаунт закрыли из-за нарушения правил видеопортала.
Источник: novinky.cz