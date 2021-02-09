В Чехии число иностранных туристов сократилось вдвое

В прошлом году в Чехии побывало 10,8 миллиона туристов. Из-за пандемии коронавируса количество гостей снизилось на 51% по сравнению с 2019 годом.

Фото: Roman Vondrouš

За отчетный период зарегистрировано 31,2 миллиона ночевок в чешских отелях, пансионатах и ​​кемпингах, что на 45,3% меньше, чем в 2019 году, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

До 2020 года в течение нескольких лет количество туристов, приезжающих в Чехию, непрерывно росло. «Пандемия значительно ограничила возможность путешествовать в прошлом году, поэтому все зарубежные рынки показали падение по сравнению с результатами предыдущих лет», — отмечают аналитики.

В прошлом году по Чехии путешествовали около 8 миллионов чешских туристов, что на 28% ниже, чем в 2019 году.

Среди иностранных туристов лидируют немцы — 819 тысяч человек из Германии посетили Чехию в 2020 году. Это на 60% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимают поляки — 287 тысяч (снижение на 57%). Число туристов из Словакии уменьшилось почти на две трети — до 274 тысяч человек.

В последнем квартале прошлого года в Чешской Республике остановились 663 тысячи туристов — почти на 86% меньше, чем в 2019 году. Количество ночевок упало на 80% — до 2,1 миллиона ночей, проведенных в сумме туристами в отелях.

Количество туристов снизилось с октября по декабрь 2020 года во всех регионах страны. Наибольший спад произошел в Праге — в столицу приехало на 1,9 миллиона гостей меньше, чем в 2019 году (снижение на 93%).

Отели и другие гостиничные объекты в Чехии закрылись прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Осенью ситуация повторилась. Спрос на проживание в гостиницах появился только в летний сезон, но и тогда туристов-иностранцев в Чехии было очень мало.

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