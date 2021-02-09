Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.71
USD
21.26
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
13d -6 °C
В Чехии число иностранных туристов сократилось вдвое

В Чехии число иностранных туристов сократилось вдвое

420on.cz 403 0
В прошлом году в Чехии побывало 10,8 миллиона туристов. Из-за пандемии коронавируса количество гостей снизилось на 51% по сравнению с 2019 годом.
Фото: Roman Vondrouš
В Чехии число иностранных туристов сократилось вдвое

За отчетный период зарегистрировано 31,2 миллиона ночевок в чешских отелях, пансионатах и ​​кемпингах, что на 45,3% меньше, чем в 2019 году, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

До 2020 года в течение нескольких лет количество туристов, приезжающих в Чехию, непрерывно росло. «Пандемия значительно ограничила возможность путешествовать в прошлом году, поэтому все зарубежные рынки показали падение по сравнению с результатами предыдущих лет», — отмечают аналитики. 

В прошлом году по Чехии путешествовали около 8 миллионов чешских туристов, что на 28% ниже, чем в 2019 году. 

Среди иностранных туристов лидируют немцы  — 819 тысяч человек из Германии посетили Чехию в 2020 году. Это на 60% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимают поляки — 287 тысяч (снижение на 57%). Число туристов из Словакии уменьшилось почти на две трети — до 274 тысяч человек. 

В последнем квартале прошлого года в Чешской Республике остановились 663 тысячи туристов — почти на 86% меньше, чем в 2019 году. Количество ночевок упало на 80% — до 2,1 миллиона ночей, проведенных в сумме туристами в отелях. 

Количество туристов снизилось с октября по декабрь 2020 года во всех регионах страны. Наибольший спад произошел в Праге — в столицу приехало на 1,9 миллиона гостей меньше, чем в 2019 году (снижение на 93%). 

Отели и другие гостиничные объекты в Чехии закрылись прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Осенью ситуация повторилась. Спрос на проживание в гостиницах появился только в летний сезон, но и тогда туристов-иностранцев в Чехии было очень мало. 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram

 
Источник: ceskenoviny.cz
Рассказать всем:
Темы
туристы Туризм Чехия статистика гостиницы Прага
Читайте
по теме 
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
16.12.2020 16:25 Общество
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
6725 0
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
27.11.2020 13:55 Общество
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
5584 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
5522 1
Количество постояльцев в отелях Чехии летом уменьшилось на 20%
09.11.2020 13:08 Экономика
Количество постояльцев в отелях Чехии летом уменьшилось на 20%
2864 0
Последние новости:
09
февраля
Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги
09.02.2021 13:38 Экономика
Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги
1 0
Водителям в Чешской Республике грозит штраф за старую виньетку на лобовом стекле
09.02.2021 10:07 Экономика
Водителям в Чешской Республике грозит штраф за старую виньетку на лобовом стекле
767 0
Правительство Чехии подготовило план тестирования на коронавирус в школах
09.02.2021 10:03 Общество
Правительство Чехии подготовило план тестирования на коронавирус в школах
544 0
08
февраля
Компенсационный бонус для OSVČ вырастет в два раза
08.02.2021 19:50 Экономика
Компенсационный бонус для OSVČ вырастет в два раза
1763 0
Новые правила въезда в Чехию: подробная инструкция
08.02.2021 16:49 Общество
Новые правила въезда в Чехию: подробная инструкция
11546 1
Цены на новые квартиры в Праге выросли в 2020 году
08.02.2021 16:28 Экономика
Цены на новые квартиры в Праге выросли в 2020 году
2149 0
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней
08.02.2021 16:05 Экономика
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней
4764 0
Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме
08.02.2021 15:54 Экономика
Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме
1275 0
Фильм «Край в тени» получил главную премию чешских кинокритиков
08.02.2021 10:39 Культура
Фильм «Край в тени» получил главную премию чешских кинокритиков
538 0
Raiffeisen Bank купил 100% акций чешского банка Equa
08.02.2021 09:28 Экономика
Raiffeisen Bank купил 100% акций чешского банка Equa
1272 0


Мобильная версия