Жители Праги катаются на санках и лыжах на холме Петршин

Как сообщила пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейфертова, пока полицейские не выписали ни одного штрафа, все решалось по договоренности.
«Утром 9 февраля на Петршине в местах, где это запрещено, катались около 40 детей в сопровождении семи взрослых. Патруль только предупредил их о нарушении постановления, как и других лыжников и сноубордистов. Пока что никаких санкций в виде штрафов со стороны сотрудников полиции не наложено», — сказала Сейфертова.
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что катание на лыжах на Петршине противоречит закону.
Поведение людей в общественных зонах в Праге регулируется городским постановлением. Из него следует, что катание на лыжах, санях и сноуборде запрещено среди зеленых насаждений, которая является частью садов и парков.
За нарушение данного постановления сотрудник полиции может на месте наложить штраф до 10 тысяч крон. Однако, по словам пресс-секретаря, полиция оценивает каждый случай индивидуально в зависимости от его серьезности. Дети до 15 лет штрафам не подвергаются.
В Праге люди стали чаще нарушать постановления правительства по борьбе с распространением коронавирус. В январе полиция за фиксировала 8680 нарушений, в декабре — примерно на тысячу меньше. Сотрудники полиции выписали 559 штрафов на сумму 173 600 крон на месте и передали 307 дел в административное производство.
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Источник: ceskatelevize.cz