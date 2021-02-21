Исследование: чехи стали больше работать во время пандемии

Чехи сейчас работают в среднем 8 часов 22 минуты в день, что немногим больше, чем до пандемии коронавируса. Люди стали чаще работать удаленно — из дома трудится треть экономически активного населения. Это следует из опроса, проведенного компаниями Ipsos и myTimy среди сотрудников чешских компаний и кадровиков.

Фото: Unsplash

Опрос Ipsos был посвящен описанию отношения сотрудников к работе, рабочей нагрузке и предпочтениям в отношении льгот. Он был проведен в форме онлайн в начале декабря среди 550 работающих респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. В опросе myTimy участвовали 50 специалистов по персоналу из чешских компаний.

42% респондентов заявили, что регулярно работают свыше 8 часов в день, в основном это 30-летние мужчины. Еще 25% сказали, что работают более девяти часов в день.

Почти половина сотрудников считает, что дома работа у них занимает больше времени, чем в офисе. Кроме того, каждый четвертый чех считает, что работодатель требует от него дома намного больше, чем вне офиса. Этот факт подтвердили 44% процента опрошенных сотрудников кадровых служб.

Кроме того, половина сотрудников не может разделить работу и личную деятельность дома, поэтому они должны выполнять свои рабочие обязанности в течение всего дня. Самые большие проблемы испытывают люди старше 40 лет, которые чаще всего совмещают свою работу с уходом за детьми и дистанционным обучением. Менее трети сотрудников дома работают более эффективно.

Однако не каждое руководство компании осознает эти проблемы или активно их решает. Каждый четвертый сотрудник считает, что в прошлом году работодатель стал меньше интересоваться тем, как он справляется с ежедневными обязанностями на работе по сравнению с периодом до пандемии.

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Источник: ceskenoviny.cz