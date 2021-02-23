К 2025 году в Праге появится 750 зарядных станций для электромобилей

Прага готовится к развитию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. В рамках первого этапа до конца 2025 года в чешской столице будут работать 750 таких станций. Водители смогут подзарядить свой электромобиль на парковке в течение нескольких часов.

Фото: Škoda

Следующий этап предусматривает строительство 4,5 тысяч зарядных станций для электромобилей к 2030 году. Соответствующий документ, регламентирующий развитие инфраструктуры для электромобилей, утвердила администрация Праги. По оценкам мэрии, после реализации проекта услугами зарядных станций смогут воспользоваться около 200 тысяч водителей электромобилей — это примерно треть всех легковых автомобилей и микроавтобусов, зарегистрированных сейчас в Праге. Установкой станций занимается энергетическая компания Pražská energetika (PRE). Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда крон.

По мнению чиновников, увеличение количества электромобилей и создание необходимой инфраструктуры улучшит качество воздуха в столице.

«В рамках анализа состояния окружающей среды и технических решений Прага вдохновилась, среди прочего, опытом других европейских столиц с сопоставимым населением. В Вене, Гамбурге или Роттердаме электромобили уже находятся на более продвинутой стадии развития, поэтому Прага учится у них. Электромобили — это шаг в правильном направлении, который будет способствовать сокращению выбросов и повышению качества жизни в нашем городе», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

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Источник: hybrid.cz