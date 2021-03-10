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Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения

Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения

420on.cz 292 0
Президент Чехии Милош Земан планирует обсудить с премьер-министром Андреем Бабишем возможное увольнение министра здравоохранения Яна Блатны и главы Государственного управления по контролю за оборотом лекарств (SÚKL) Ирены Сторовой. Причиной является отрицательное отношение этих чиновников к импорту российской вакцины Sputnik V в Чешскую Республику.
Фото: Michal Kamaryt
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения

«Двумя самыми большими препятствиями являются министр здравоохранения Блатны, а также директор Государственного управления по контролю за оборотом лекарств», — признался Земан в интервью изданию Parlamentní listy, отвечая на вопросы, связанные с поставками российской вакцины в Чехию.

По мнению президента, Блатны и Сторова «виновны в том, что наши люди будут и дальше без причин умирать».

 «Они несут полную ответственность за эти смерти», — добавил он.

Ян Блатны настаивает на необходимости согласования всех вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в соответствии с законодательством. 

По мнению Земана, Бабиш совершил ошибку, назначив «некомпетентного министра» преемником бывшего главы Минздрава Романа Примулы. В интервью президент также заявил, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек должен прекратить свою деятельность в связи с лоббированием закупок вакцин из Объединенных Арабских Эмиратов.

«В Чешской Республике действует разделение властей. Мнение президента актуально, однако именно глава правительства предлагает изменения в кабинете министров», — сказал по этому поводу вице-премьер Ян Гамачек.

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Источник: novinky

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Темы
Чехия президент коронавирус Министерство здравоохранения вакцинация прививки Россия
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