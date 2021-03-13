Мнение эксперта: эпидемия в Чехии может закончиться через два-три месяца

Конец эпидемии covid-19 наступит, когда ежедневно будут заражаться менее 1500 человек, считает биохимик Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики Ян Конвалинка. Перелом может произойти через два-три месяца, когда переболеют коронавирусом или будут вакцинированы более 70% людей.

Фото: Michaela Danelová

По словам Конвалинки, Чехия какое-то время будет на пике эпидемии, но постепенно ситуация будет улучшаться. «На мой взгляд, конец эпидемии наступит тогда, когда более 70% нашего населения переболеют или будут вакцинированы. В настоящее время инфицируются от 30 000 до 50 000 человек каждый день, и в то же время мы вакцинируем около 30 000 или 40 000 человек в день, так что через два-три месяца мы должны достичь 70%. По большинству оценок, в нашей стране этим заболеванием уже заразились около четырех миллионов человек», — говорит Конвалинка.

Эпидемиологи полагают, что эпидемия будет постепенно ослабевать, если не будет опасной мутации. Конвалинка говорит, что основным показателем для ослабления мер является не загруженность больниц, а количество инфицированных за сутки. К лету население Чехии может приобрести коллективный иммунитет.

«Делать так, чтобы все переболели, не может быть правильной стратегией, это ведет к огромным человеческим жертвам. Скорее, мы должны попытаться защитить людей с помощью вакцинации. Для этого нам необходимо отслеживать контакты зараженных и помещать их в карантин. А для этого должно быть менее 1500 инфицированных в сутки», — говорит он.

Биохимик считает, что коронавирус полностью не исчезнет, а будет с нами всегда. «Если вакцинация действительно эффективна, как это было до сих пор, теоретически вирус можно искоренить. Но я не верю, что это удастся полностью», — сказал он, добавляя, что вирус, вероятно, ослабнет и через несколько лет станет лишь неприятной сезонной инфекцией.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.