Бензин в Чехии подорожал почти на 6 крон за год

Об этом сообщила компания CCS, которая анализирует стоимость топлива в Чехии. По данным на 8 апреля, самая высокая средняя стоимость бензина Natural 95 — в Праге (31,77 крон за литр), самая низкая — в Устецком крае (31,06 крон). Дизельное топливо в Праге можно купить по цене за 30,23 кроны за литр, а в Устецком крае — за 29,16 крон.
Цены на автомобильное топливо в Чешской Республике стабильно растут примерно с середины января. При этом во второй половине 2020 года стоимость бензина сильно не менялась. Самое дешевое топливо было в мае прошлого года. С тех пор цена Natural 95 выросла почти на шесть крон, а цена на дизельное топливо — на четыре кроны.
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Источник: ceskenoviny.cz