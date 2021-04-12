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За нарушение закона о пандемии жителям Чехии придется платить более высокие штрафы

За нарушение закона о пандемии жителям Чехии придется платить более высокие штрафы

420on.cz 738
После окончания чрезвычайного положения в Чехии с 12 апреля вступил в силу закон о пандемии, который предусматривает более суровое наказание за нарушение противоэпидемических мер. Юридическим лицам, которые нарушили запрет, может быть выписан штраф на сумму до 1 миллиона крон. Ужесточаются и санкции для физических лиц.
За нарушение закона о пандемии жителям Чехии придется платить более высокие штрафы

«На заседании во вторник, 6 апреля 2021 года, правительство Андрея Бабиша одобрило ряд чрезвычайных мер, которые позволят Минздраву вводить противоэпидемические меры на основании закона о пандемии», — сообщает пресс-служба правительства.

«Теперь можно будет привлекать к ответственности юридических лиц. Из-за поправки к антикризисному закону в 2010 году санкции из закона исчезли. И правительство тогда не смогло преодолеть вето сената. На практике это означает, что во время чрезвычайного положения было невозможно наложить штрафы на юридических лиц за нарушение антикризисного закона, но в законе о пандемии эти штрафы уже есть», — пояснил конституционный юрист Ян Винтр.

Это одна из причин, почему некоторые рестораны в Чехии до сих пор были открыты для посетителей в знак протеста против правительственных мер. Власти могли наказать только физическое лицо, а максимальная сумма штрафа составляла десятки тысяч.

Однако по закону о пандемии юридическое или предпринимательское физическое лицо при серьезном нарушении может быть оштрафовано на сумму до трех миллионов крон. Штраф может быть увеличен еще на 1 миллион крон, если преступление совершается повторно.

Правонарушения будут расследовать санитарно-гигиенические станции, а некоторые из таких случаев будут зарегистрированы в базе данных. Как и прежде, полиция сможет выписывать штрафы на месте.

Министр внутренних дел Ян Гамачек признал, что по закону о пандемии будет легче привлекать физ- и юрлица к ответственности в судебном порядке за нарушения противоэпидемических мер.

Закон о пандемии также ужесточает санкции и для физических лиц — максимальный штраф может достигать 1 миллиона крон. В случае повторных нарушений он увеличивается вдвое.

Высокие штрафы могут иметь устрашающий эффект. Как с ними будут справляться гигиенические станции, покажет практика. «Штрафы относительно высоки, поэтому я считаю их чрезмерными. Но здесь мы, вероятно, можем полагаться на разумную практику административных властей и судебный надзор, который обеспечит соразмерность наложенных штрафов», — говорит Винтр.

Согласно закону о пандемии, отказ от ношения медицинской маски или респиратора может повлечь штраф в размере 30 тысяч крон, однако пока только теоретически. Министерство здравоохранения не изменило положение об обязанности ношения масок в соответствии с законом о пандемии, но продолжает применять его в соответствии с законом об охране общественного здоровья. Это на практике означает, что человек может быть оштрафован на месте на сумму до 10 тысяч крон, но обязательным условием является согласие человека заплатить штраф. В противном случае дело передается в административное производство, а решение принимает санитарно-гигиеническая станция.

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Источник: novinky.cz

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Темы
рестораны Прага Чехия штраф коронавирус
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