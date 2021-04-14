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Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии

Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии

420on.cz 83
Государство медленно выплачивает компенсации предпринимателям, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Кроме того, недавно были изменены правила получения выплат, из-за чего многие компании больше не могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках новой программы Covid 2021.
Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии

К лету могут исчезнуть более тысячи магазинов, предупреждает Ассоциация розничных торговцев, объединяющая чешские и зарубежные розничные компании.

«Государство принесло нас в жертву, мы были закрыты дольше всех в мире», — сказал Вацлав Грбек, глава ассоциации и владелец магазинов спортивной одежды Alpine Pro.

Согласно опросу ассоциации, в которую входят Jewelry Aurum, Albi, Bushman и Tchibo Prague, более 40% компаний планируют закрыть магазины и прекратить свою деятельность в течение лета, если им не будет в течение месяца компенсирована часть арендной платы и другие расходы. В результате без работы могут остаться десятки тысяч человек. Грбек сообщил, что 90% членов ассоциации еще не получили компенсацию по программе Covid Nájemné III. за октябрь-декабрь прошлого года.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек утверждает, что две трети заявителей уже получили выплаты. «Из 45 тысяч заявок 30 тысяч уже оплачены. Те, кто подавал заявки в январе и феврале, уже получили компенсации», — сказал Гавличек. Заявки можно было подавать до 9 апреля. Предприниматели запросили в общей сложности 3,9 млрд крон, около 2,5 млрд были выплачены.

Однако еще более серьезной проблемой, по мнению ассоциации, является то, что программа Covid Nájemné завершена. Некоторые компании рассматривают возможность подачи иска в суд о дискриминационной государственной поддержке.

Новые утвержденные правительством программы Covid 2021 и Covid Nepokryté  náklady предусматривают компенсации для компаний, чей доход снизился как минимум на 50% в январе-марте 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года или 2019 года. Многие фирмы не соответствуют этому критерию, и государство больше не будет компенсировать им арендную плату.

Министр Гавличек сказал, что государство должно помочь компаниям, у которых доход существенно снизился в период правительственных ограничений. «Я думаю, что имеет смысл выделять больше денег тем, кто больше всего пострадал от эпидемии», — сказал он.

Он признал, что Австрия или Германия оказывают поддержку компаниям даже при небольшом спаде продаж. «Но мы компенсируем предпринимателям большую часть заработной платы», — добавил он. Компании могут продолжать пользоваться государственной поддержкой в рамках программы поддержки трудоустройства Antivirus.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
бизнес Чехия компенсация коронавирус
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