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Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге

Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге

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Существует вероятность, что встреча президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина пройдет в Праге.
Фото: ČSSD
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге

Министр внутренних дел, который также исполняет обязанности главы МИД,  Ян Гамачек поручил послу Чехии в США Хинеку Кмоничеку предложить американскому руководству в качестве места встречи столицу Чехии. Недавно Байден изъявил желание встретиться с Путиным на нейтральной территории в ближайшие месяцы.

«Я отреагировал на заявление президента Байдена, который сообщил о своем желании провести личную встречу с президентом Путиным в третьей стране. Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи, сославшись на саммит (Барака) Обамы и (Дмитрия) Медведева», — написал он в Twitter.

Президенты США и России уже встречались в Праге в 2010 году. Тогда они подписали новое соглашение о ядерном разоружении, которое заменило истекший договор СНВ-I. В то время их принимал бывший президент Вацлав Клаус.

 

 
Источник: novinky.cz
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Темы
Чехия Россия США саммит Прага
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