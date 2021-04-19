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С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает

С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает

420on.cz 1016
С 1 августа 30-минутная поездка в общественном транспорте PID подорожает на 6 крон. Цена 90-минутного билета вырастет на 8 крон. Стоимость ежемесячного и годового проездного не изменится.
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает

Получасовая поездка в трамвае или метро обойдется жителю Праги в 30 крон, за 90 минут придется заплатить 40 крон. Новые тарифы 19 апреля одобрил Городской совет Праги. Цены на одноразовые смс-билеты также станут дороже. За проезд в течение 30-ти минут человек заплатит 31 и 42 крон соответственно. 

Система PID объединяет общественный транспорт в Праге и Среднечешском крае. Администрация Праги ежегодно выделяет PID более 15 миллиардов крон субсидий. В 2015 году руководство чешской столицы снизило стоимость годового проездного с 4 750 до 3 650 крон.

Городской совет утвердил более низкие тарифы для малоимущих людей. Ежемесячный проездной билет обойдется этой категории граждан в 165 крон, а квартальный — в 444 кроны. По оценкам пражской администрации, в городе около 5500 малоимущих людей, в основном, пожилого возраста.

«Если мы хотим сохранить и дальше развивать совместную транспортную систему Праги и Среднечешского края, нужно установить одинаковые цены хотя бы на одноразовые билеты. Приоритетом является сохранение цен на долгосрочные билеты. С годовым проездным пользоваться услугами общественного транспорта в столице можно будет и дальше за 10 крон в день», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.  

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Источник: ceskenoviny.cz

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