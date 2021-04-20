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Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно

Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно

420on 348
Движение на 169-м километре автомагистрали D1 возле города Домашов в районе Брно все еще не восстановлено. В понедельник вечером там случилась авария. Грузовики стоят от 161-го километра в направлении Брно. Движение в сторону Праги возобновилось сегодня около десяти часов утра.
Фото: ŘSD
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно

 

В понедельник около 19:15 на узком участке дороги перевернулся болгарский грузовик. Он полностью заблокировал движение по обоим направлением автомагистрали D1. В аварии никто не пострадал. Об этом сообщил Богумил Малашек, пресс-секретарь полиции Южно-Моравского края. 

Грузовик перевозил ящики с пивом, их пришлось перенести в другую машину. «Ночью нам удалось освободить грузовик. Сейчас мы очищаем проезжую часть. Объездная дорога перегружена, велика вероятность образования колонн в утренний час пик», — сообщила полиция в Twitter.

Полиция сообщила, что дорогу придется ремонтировать —  грузовик повредил дорожные знаки и бетонные разделительные перегородки. 

 
 

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Источник: novinky.cz
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Темы
авария Чехия Брно Прага Автомобили чешское пиво
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