Цены на автомобили в Чехии значительно вырастут

​Цены на автомобили в Чехии значительно выросли за последние годы и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Среди основных причин подорожания — разработка нового оборудования для обеспечения безопасности и сокращения вредных выбросов в атмосферу, а также общее снижение продаж автомобилей. Все больше людей будут покупать подержанные авто или приобретать транспортные средства в кредит.

Фото: Pixabay

Производство новых автомобилей в Европе в прошлом году упало на 23%, всего было выпущено более трех миллионов машин, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). В Чехии отмечен спад производства на 19,5%. Среди стран-членов ЕС снижение больше всего наблюдалось во Франции (-46%) и соседней Германии (-24%).

«В связи с сокращением числа автомобилей, производимых в Европе и Чехии, цены вырастут, хотя пока неясно, насколько высокими будут темпы роста. Автопроизводителям необходимо наверстать убытки от весенних и осенних волн пандемии. Кроме того, к росту цен привели более строгие требования безопасности, из-за которых базовая комплектация небольших городских автомобилей становится дороже», — объясняют эксперты.

Из-за этого уменьшится количество людей, которые смогут себе позволить купить новый автомобиль. По данным консалтинговых компаний, большинство чехов хотят иметь дешевые автомобили по цене от 250 до 500 тысяч крон. Однако рынок скоро перестанет предлагать новые автомобили по таким ценам. «Škoda Octavia доминирует в рейтинге продаж новых автомобилей, но ее цена в 1,5 раза выше, чем сумма, которую большинство чехов готовы потратить на новую машину», — говорит эксперт.

На примере модели Octavia можно понять, как выросли цены. Цена базовой комплектации машин третьего поколения начиналась с 334 900 крон, стоимость четвертого поколения Škoda Octavia начинается от 493 900 крон. Технически, конечно, это несопоставимые автомобили, но сегодня у покупателя вообще нет возможности купить более дешевую Octavia. За те же деньги можно купить только Fabia Combi, отмечают аналитики.

Автопроизводителям приходится вкладывать деньги в разработку электромобилей и одновременно платить штрафы за вредные выбросы углекислого газа. За каждый грамм СО2 сверх лимита в 95 г/км необходимо заплатить 95 евро, что составляет почти 2500 крон. 40% автомобилей не достигают лимита по эмиссии.

Дополнительные расходы связаны с изменением стандартов безопасности. В 2019 году были утверждены стандарты, делающие систему интеллектуального круиз-контроля (ISA) обязательной для всех новых автомобилей в ЕС с мая 2022 года. Среди других новинок — усовершенствованная система предупреждения водителя, сигнал экстренного торможения, регистратор данных о событиях (черный ящик) и др.

Из-за перечисленных факторов и удорожания новых автомобилей в Чехии растет интерес к лизингу в форме долгосрочной аренды со стороны физлиц. Сейчас такой услугой активно пользуются в основном компании.

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Источник: idnes.cz