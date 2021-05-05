Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.85
USD
21.52
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 9 °C
Цены на автомобили в Чехии значительно вырастут

Цены на автомобили в Чехии значительно вырастут

420on.cz 81
​Цены на автомобили в Чехии значительно выросли за последние годы и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Среди основных причин подорожания — разработка нового оборудования для обеспечения безопасности и сокращения вредных выбросов в атмосферу, а также общее снижение продаж автомобилей. Все больше людей будут покупать подержанные авто или приобретать транспортные средства в кредит.
Фото: Pixabay
Цены на автомобили в Чехии значительно вырастут

Производство новых автомобилей в Европе в прошлом году упало на 23%, всего было выпущено более трех миллионов машин, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). В Чехии отмечен спад производства на 19,5%. Среди стран-членов ЕС снижение больше всего наблюдалось во Франции (-46%) и соседней Германии (-24%).

«В связи с сокращением числа автомобилей, производимых в Европе и Чехии, цены вырастут, хотя пока неясно, насколько высокими будут темпы роста. Автопроизводителям необходимо наверстать убытки от весенних и осенних волн пандемии. Кроме того, к росту цен привели более строгие требования безопасности, из-за которых базовая комплектация небольших городских автомобилей становится дороже», — объясняют эксперты. 

Из-за этого уменьшится количество людей, которые смогут себе позволить купить новый автомобиль. По данным консалтинговых компаний, большинство чехов хотят иметь дешевые автомобили по цене от 250 до 500 тысяч крон. Однако рынок скоро перестанет предлагать новые автомобили по таким ценам. «Škoda Octavia доминирует в рейтинге продаж новых автомобилей, но ее цена в 1,5 раза выше, чем сумма, которую большинство чехов готовы потратить на новую машину», — говорит эксперт.

На примере модели Octavia можно понять, как выросли цены. Цена базовой комплектации машин третьего поколения начиналась с 334 900 крон, стоимость четвертого поколения Škoda Octavia начинается от 493 900 крон. Технически, конечно, это несопоставимые автомобили, но сегодня у покупателя вообще нет возможности купить более дешевую Octavia. За те же деньги можно купить только Fabia Combi, отмечают аналитики.

Автопроизводителям приходится вкладывать деньги в разработку электромобилей и одновременно платить штрафы за вредные выбросы углекислого газа. За каждый грамм СО2 сверх лимита в 95 г/км необходимо заплатить 95 евро, что составляет почти 2500 крон. 40% автомобилей не достигают лимита по эмиссии. 

Дополнительные расходы связаны с изменением стандартов безопасности. В 2019 году были утверждены стандарты, делающие систему интеллектуального круиз-контроля (ISA) обязательной для всех новых автомобилей в ЕС с мая 2022 года. Среди других новинок — усовершенствованная система предупреждения водителя, сигнал экстренного торможения, регистратор данных о событиях (черный ящик) и др.

Из-за перечисленных факторов и удорожания новых автомобилей в Чехии растет интерес к лизингу в форме долгосрочной аренды со стороны физлиц. Сейчас такой услугой активно пользуются в основном компании.

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия производство Skoda кредитование
Читайте
по теме 
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права
04.05.2021 09:43 Общество
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права
10102
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
1235
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
20.04.2021 10:38 Экономика
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
1066
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
16.04.2021 10:44 Общество
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
4081
Последние новости:
05
мая
Ян Гамачек: спекуляции по поводу поездки в Москву выгодны России
05.05.2021 08:44 Политика
Ян Гамачек: спекуляции по поводу поездки в Москву выгодны России
460
04
мая
Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву
04.05.2021 20:23 Политика
Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву
1569
Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии. Часть 2
04.05.2021 18:43 Экономика
Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии. Часть 2
642
Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс
04.05.2021 17:56 Общество
Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс
715
В Праге заработал Национальный музей. Билеты уже раскуплены
04.05.2021 16:42 Культура
В Праге заработал Национальный музей. Билеты уже раскуплены
745
Бабиш заявил, что ничего не знал о планах главы МВД Чехии
04.05.2021 13:45 Политика
Бабиш заявил, что ничего не знал о планах главы МВД Чехии
2060
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
04.05.2021 12:26 Экономика
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
2029
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
04.05.2021 10:20 Политика
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
2122
03
мая
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
03.05.2021 18:59 Общество
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
8210
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
03.05.2021 17:30 Общество
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
5100


Мобильная версия