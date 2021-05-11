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Во время акции в память о жертвах covid-19 Пражский Град использовал пластиковые стаканы для пива

Во время акции в память о жертвах covid-19 Пражский Град использовал пластиковые стаканы для пива

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В понедельник в Пражском Граде прошла акция памяти жертв пандемии COVID-19. Мероприятие вызвало не только положительную реакцию, но и критику со стороны общественности. Главный вопрос, который был адресован Пражскому Граду, касался использования пластиковых стаканчиков для свечей во время церемонии. «Бумажные стаканчики могут загореться, стеклянные — дорогие», — пояснил серверу iROZHLAS.cz пресс-секретарь президента Вит Новак.
Во время акции в память о жертвах covid-19 Пражский Град использовал пластиковые стаканы для пива

На Пражский Град в понедельник зажглись 29 711 свечей в память о жертвах пандемии коронавируса. Первую свечу зажег президент Чехии Милош Земан. Но свечи горели в поллитровых пластиковых стаканчиках, подобных тем, что используются на пивных фестивалях, поэтому акция вскоре подверглась критике. 

 

 

«Почтить память погибших во дворе Пражского Града с помощью 30 000 одноразовых пластиковых пивных кружек — это неуважение по отношению к погибшим и природе», — заявили в Twitter экологи из организации Greenpeace.

Сервер iROZHLAS.cz обратился за комментариями к официальному представителю президента Иржи Овчачеку. Он не ответил на вопросы журналистов.

Вит Новак, представитель администрации президента, объяснил в электронном письме, почему Замок решил использовать пластиковые стаканчики. По его словам, причиной стал ветер.

«В III дворе Пражского Града практически всегда очень ветрено. Мы знали, что свечи не выдержат и несколько минут. Поэтому было необходимо хотя бы частично защитить их от ветра», — написал он.

«Бумажные стаканчики могут загореться, стеклянные — дорогие. Пластиковые стаканчики могут показаться вам некрасивыми, но только поллитровый стакан достаточно высок (примерно 15 см), чтобы защитить свечу от ветра. Мы пробовали и стаканы поменьше, но они не подошли», — добавил он.

В социальных сетях также появились фотографии «скрученных» чашек, которые, вероятно, расплавились от жара свечи. Но Новак объяснил это иначе.

«Чашки стояли в таком месте, где дул очень сильный ветер, здесь нельзя было даже зажечь свечи. К сожалению, мы не были готовы к такому сильному ветру. Поэтому коллеги немного сдавили чашки, чтобы в них не так сильно дул ветер», — сказал он.  После акции все свечи убрали. Свечи обошлись Пражскому Граду в 128 865 крон.

 

 

Источник: irozhlas

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Прага Чехия пандемия коронавирус
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