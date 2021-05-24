Андрей Бабиш: рестораны в Чехии откроются 14 июня

Внутренние помещения ресторанов в Чехии смогут открыться 14 июня, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. План дальнейшего снятия ограничений, подготовленный главным гигиенистом Павлой Сврчиновой, сегодня обсудят на заседании правительства.

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«С 14 июня с определенными правилами откроются рестораны и раздевалки в фитнес-центрах. Ограничения на количество участников культурных мероприятий составят 2000 человек на открытом воздухе, внутри — 1000», — сказал Бабиш.

Он напомнил, что на массовых мероприятиях можно будет стоять, но только при соблюдении ограничения: один человек на четыре квадратных метра площади. С 24 мая можно проводить культурные мероприятия на открытом воздухе (не более 1000 человек) и во внутренних помещениях (до 500 человек), однако зрители могут только сидеть. Кроме того, все обязаны носить респираторы.

Бабиш не уточнил правила открытия ресторанов, но можно предположить, что внутри будут действовать ограничения по количеству гостей за столом. Посетителей, вероятно, ждет и обязательное тестирование на коронавирус.

Согласно плану, внутренние помещения ресторанов в Чехии смогут открыться, когда среднее количество инфицированных за последние семь дней на 100 000 жителей будет меньше 50. Этот показатель уже был достигнут 22 мая. Однако на прошлой неделе политики заявили, что рестораны полностью возобновят работу не раньше июня.

«Это очередная дата, названная без всяких оснований», — сказал Томаш Проуза, председатель Ассоциации торговли и туризма. По его словам, если бы правительство придерживалось собственных планов, рестораны открылись бы как минимум на неделю раньше.

С 31 мая будут разрешены спортивные соревнования среди любителей: на улице смогут соревноваться 150 человек, в помещении — 75. Бабиш сообщил, что в этот день также будут сняты все ограничения на работу зоопарков и ботанических садов. Школы в природе смогут принимать детей, но только с тестом на covid-19. Это правило касается и летних лагерей.

Бабиш сообщил, что план правительства предусматривает тестирование людей, которые возвращаются в Чехию из отпуска. Он обосновал это необходимостью предотвращения распространения мутаций. «Мы должны защитить нашу страну от мутаций, которые могут прийти из-за границы», — отметил премьер.

Премьер-министр прокомментировал и тестирование сотрудников компаний на covid-19. По его словам, осенью эта процедура будет добровольной.

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Источник: novinky.cz