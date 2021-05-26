Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее

Палата депутатов 26 мая одобрила новый строительный закон. Он призван заменить действующий закон 2006 года, а также ускорить и упростить строительные процедуры. В частности, Министерство регионального развития обещает обеспечить соблюдение сроков. В планах Минрегиона оптимизировать электронную систему обращения для граждан.

Сегодня за новый закон проголосовали 92 депутата при необходимых 88. Депутаты KSČM отказались поддержать закон. Их смутило принятие предложения, отменяющего требование о прямом освещении и вентиляции в жилых комнатах.

Палата депутатов одобрила закон вопреки первоначальному проекту правительства, передав все строительные ведомства государству. Они будут подчиняться Высшему строительному управлению и будут организованы по принципу налоговых органов.

Теперь закон перейдет на обсуждение в Сенат. Закон должен вступить в силу 1 июля 2023 года, однако набор новых чиновников будет осуществляться с января 2022 года. Министр регионального развития Клара Досталова (партия ANO) ранее заявила, что от нынешних строительных управлений в государственную администрацию могут быть переданы от 5000 до 6000 человек. По оценке Минрегиона, чиновники потеряют до 40% делопроизводства.

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