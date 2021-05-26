Сухой закон на Наплавке: новые правила на набережных Праги

Чабр сообщил сегодня, что в администрации города готовятся поправки к указу о потреблении алкоголя в общественных местах. «Мы рассчитываем, что здесь [в Подскали и Смихове] будет действовать запрет на распитие алкоголя в общественных местах в ночное время. То есть с полуночи до 8:00. Проблема здесь не столько в том, что продажа алкоголя осуществлялась до утра, сколько в людях, которые покупали алкоголь в вечерках и организовывали на набережных вечеринки», – подытожил Чабр.

Данные меры неудивительны. Даже во времена строгих ограничений Наплавка оставалась «аномальной зоной», где все забывали о масках и необходимой дистанции. Раньше местные жители жаловались на шум и пьяных людей. По словам Гозмана, ситуация успокоилась. Говорят, что этому также способствовала смена арендатора в прошлом проблемного бара на корабле «Captain Morgan», ныне «Martin». В этом году на его палубе будут размещены деревья и кресла, а следующей весной откроется ресторан на нижней палубе.

Куратор Петр Гозман заверяет, в этом году правила на набережной не изменятся. «Они закреплены, будет проводиться максимум одно мероприятие в месяц», – сказал Гозман.

Никаких реконструкций корабля пока не планируется, даже после недавнего выхода реки из берегов. Чабр заверил, что обошлось без ущерба. Одна из лодок пропала с Горжейшской набережной в угоду лучшему виду на реку. «Мы увидим в будущем, как будет развиваться ситуация, использование прибрежной области – вопрос договоренностей», – сказал Гозман.

Программа на набережных будет состоять из культурных, социальных и спортивных мероприятий. На следующей неделе 1 июня состоится День защиты детей, а в середине июня пройдет фестиваль так называемых открытых мастерских, где люди смогут попробовать себя в различных ремеслах. Театральный фестиваль «Арена», основанный Театром братьев Форман, начнется 23 июня.

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