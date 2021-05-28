«Эта сволочь уйдет». В 70 городах Чехии прошли демонстрации

По призыву организации «Milion chvilek pro demokracii» демонстранты собрались 27 мая в десятках мест Чешской Республики, чтобы поддержать независимое правосудие и свободные СМИ.

Демонстранты на вчерашних митингах высказались за отставку министра юстиции Марии Бенешовой (за ANO). Это требование уже озвучивалось в июне 2019 года, на крупнейшем митинге после «Бархатной революции».

«Наше государство уплывает из наших рук», – совместное заявление «Miliona chvilek pro demokracii» открыло мероприятие. На этот раз отдельные акции протеста прошли в 70 городах Чехии, за исключением Праги, где демонстрация была неделю назад.

«Партия преступников в правительстве пытается разрушить нормальную судебную систему и превратить ее в условно свободную среду», – сказала Анна Страшакова, спикер организации «Миллион моментов за демократию».

Некоторые протестующие заявляют, что министр юстиции угрожает независимости судебной власти. Это подтверждает отставка Верховного государственного прокурора Павла Земана, который объяснил свое решение давлением со стороны Бенешовой. Среди баннеров была надпись «Не тот Земан ушел в отставку».

В Брно, где собралось около 300 протестующих, демонстрация прошла не только против Марии Бенешовой, но и против политики президента Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша

«Гэбист, находящийся в конфликте интересов, грабит эту страну», – сказал председатель организации «Společně Brno» Ондржей Земан.

В Либереце один из протестующих выразил недовольство в короткой речи. «Эта сволочь окажется на свалке истории», – сказал он.