Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешских авиалиний

Почему чешские инвесторы скупают недвижимость в Албании, что происходит с качеством столичного воздуха и какое будущее ждет Чешские авиалинии. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 28 мая.

E15

Чешские инвесторы открыли для себя новую страну — они все чаще покупают недвижимость у моря в Албании. Об этом пишет E15. В этой стране на юге Балканского полуострова в последнее время активно развивается инфраструктура для туристов. При этом цены на недвижимость остаются низкими. Квартира в Албании сейчас стоит примерно столько же, сколько коттедж в Чехии.

Hospodářské noviny

Больницы пытаются решить, что делать с неиспользованными препаратами против COVID-19. Медучреждения купили их по указанию правительства, но за свои деньги. Проблема заключается в том, что страховые компании не возместят расходы на препараты, которые не были использованы. На это указывает газета Hospodářské noviny. Университетская больница в Брно весной закупила шесть тысяч доз экспериментального препарата Регенерон. Но интерес к нему сейчас невелик — на складе осталось почти пять тысяч единиц препарата. Больницы по всей стране столкнулись с аналогичными проблемами.

Regionální Deník

Из-за плохой погоды Чехии грозит неурожай некоторых овощей. Об этом сообщает Regionální Deník. Овощеводы ожидают, что в этом году вырастет меньше салата. Под угрозой также сливы и вишни — из-за влажности их чаще поражают различные грибки. По данным Чешского гидрометеорологического института, температуры этой весны на два градуса ниже долгосрочных средних значений.

Právo

Реконструкция отеля InterContinental в центре Праги приводит к загрязнению воздуха в столице — ветер разносит опасную асбестовую пыль. Об этом пишет газета Právo. Журналисты также отмечают, что рабочие не обеспечены достаточными средствами защиты. В связи с этим пражские гигиенисты хотят проверить стройку. По закону при утилизации асбестовых отходов компании обязаны следить за тем, чтобы пыль не распространялась на окружающую территорию.

Forbes

Авиакомпания Smartwings хочет спасти Чешские авиалинии. Компания подала в суд по делам о несостоятельности (банкротстве) ходатайство о реорганизации своей дочерней компании ČSA. В марте Городской суд в Праге объявил о банкротстве ČSA, поскольку перевозчик заявил об общей задолженности в 1,8 миллиарда крон. Эту тему поднял чешский Forbes. Smartwings хочет выступить кредитором и выделить более 350 миллионов крон. Компания также заявила о своем желании составить план реорганизации Чешских авиалиний в тесном сотрудничестве с менеджментом должника.