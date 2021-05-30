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Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет

Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет

420on.cz 439
​С 1998 по 2019 год цены на квартиры в Чешской Республике выросли в среднем в 4,25 раза. Больше всего подорожала недвижимость в Среднечешском крае — в 5,25 раза, меньше всего — в Устецком крае (почти вдвое). Уровень инфляции за тот же период вырос на 59,8%, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Фото: pixabay
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет

«Рынок жилой недвижимости в Чешской Республике постепенно развивался с 90-х годов после того, как освободился от различных нормативных ограничений. Это был период усиленной, а вначале даже стремительной, инфляции, то же самое касалось цен на жилую недвижимость», — сказал Иржи Мразек, директор департамента статистики цен ČSÚ. Ведомство располагает данными только с 1998 года, когда рост цен на жилье остановился из-за экономического спада.

С 1998 года произошло три значительных скачка цен. Первый завершился в середине 2003 года в связи с присоединением Чехии к Европейскому союзу в мае 2004 года. «Это было связано с ожиданиями иностранных покупателей чешской недвижимости. В третьем квартале 2003 года средние цены на квартиры выросли более чем вдвое по сравнению с 1998 годом», — добавил Мразек.

Следующий скачок произошел в 2005 году, когда цены увеличились на  фоне глобального экономического роста. По сравнению с 2003 годом стоимость недвижимости выросла примерно на 60%, однако по сравнению с 1998 годом — более чем в три раза.

«В конце 2008 года разразился мировой финансовый кризис, который также повлиял на ипотечный рынок. Не избежала кризиса и Чехия, где к концу 2009 года стоимость квартир упала на 18,1%, после чего в течение примерно трех лет наблюдалась стагнация цен», — добавил Мразек.

Впоследствии цены снова начали расти, сначала в среднем на 3,5% в год. С 2016 до конца 2019 года рост цен ускорился в среднем до 10,7% в год. «Данные для сопоставимой статистики за 2020 год пока недоступны, но из имеющихся источников ясно, что рост цен на жилье продолжается», — сказал Мразек.

Цены на квартиры за последние 20 лет росли в среднем на 7% ежегодно, на земельные участки — примерно на 5,2%, на коттеджи — около 4,6% в год.

Из отдельных регионов цены на жилье больше всего выросли в Моравскосилезском, Пльзеньском и Высочинском краях — примерно в 4,7 раза с 1998 года. Стоимость квартир в  Либерецком, Пардубицком, Южноморавском и Карловарском краях увеличились в 3,8 раза.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
недвижимость Чехия цены статистика кризис покупка недвижимости ипотеки кредитование
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