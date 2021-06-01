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Новые законы от президента Чехии Земана

Новые законы от президента Чехии Земана

420on 1109
Сегодня в Праге Милош Земан подписал законы, уже одобренные парламентом. Расширяются полномочия ЧНБ, поощряется садоводство и не только. Что именно изменится и как нововведения скажутся на жизни в Чехии?
Новые законы от президента Чехии Земана

Чешский Национальный Банк будет регулировать условия выдачи ипотек на жилье

Поправка дает центральному банку юридические полномочия устанавливать условия получения жилищных кредитов, которые банки и другие кредиторы должны будут соблюдать. В случае нарушения им грозит штраф в размере до десяти миллионов крон. Эти ограничения предназначены для предотвращения системного риска. Губернатор Руснок ранее отмечал, что ипотеки на жилье составляют более половины выданных кредитов.

Новый закон позволяет банкам предоставлять до пяти процентов от общего объема ипотечных кредитов каждый квартал, без обязательного соответствия установленным лимитам. Но банк должен такое решение оправдать. Исключение должно применяться главным образом к заявителям, которые с точки зрения банка достаточно платежеспособны.

Поправка расширяет возможности ЧНБ на финансовых рынках. Он сможет торговать с большим количеством контрагентов, используя новые финансовые инструменты.

Помимо банков изменения коснутся страховых компаний, пенсионного фонда и других институциональных инвесторов. И Министерство финансов, и ЧНБ получат возможность более гибко действовать на финансовом рынке в случае колебаний.

Закон о садоводстве

Спустя годы местные садоводы увидят свой закон, который закрепит общественную пользу садоводства. Закон направлен в первую очередь на регулирование положения и общественной пользы садоводческого движения в чешской правовой системе. Он определяет, например, садовые поселения или условия аренды земли, а также регулирует возможность Государственного земельного управления или муниципалитетов оставлять землю для садоводства. Закон вступает в силу в первый день шестого месяца после его публикации в сборнике, то есть к ноябрю-декабрю 2021 года.

Под садоводческой деятельностью понимается общественно-полезная деятельность, направленная на выращивание фруктов, овощей, цветов, полезных или декоративных растений, их дальнейшую переработку или модификацию.

Садовники требовали принятия этого закона в течение многих лет, и более 24 000 человек подписали петицию в его поддержку. Закон дает ассоциациям садоводов не только четкие правила, но и защиту.

Иван Адамец (член ODS) сказал, что для него закон о садоводстве – это сорняк в правовой системе. Он предупредил, что из-за закона может возникнуть нехватка садов, сдаваемых в аренду, и инициатива может обернуться против самих садоводов. По его словам, сенаторы не хотели быть жестокими по отношению к садоводам, а потому не отвергли законопроект.

В прошлом году премьер-министр Андрей Бабиш также призывал принять закон, заявив, что депутаты должны одобрить закон о садоводстве, а не продолжать бороться с эпидемией covid-19. По его словам, это станет шагом на пути к самообеспечению Чехии овощами и фруктами.

Садоводческое товарищество сможет сдавать землю в аренду для садоводства только на определенный срок, как минимум на два года. Если арендодателем является государство или муниципалитет, минимальный срок аренды составляет десять лет.

Закон также предусматривает, что Министерство сельского хозяйства в пределах своей компетенции поддерживает садоводческую деятельность и представляет интересы садоводческих ассоциаций в Чешской Республике и Европейском союзе.

Президент также подписал редакцию закона о судах и судьях, а также поправку к Уголовному кодексу, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческое распространение материалов, пропагандирующих национал-социализм и другие подобные движения.

 

 

 

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Источник: novinky.cz, ceskenoviny.cz

 

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Темы
Милош Земан Прага Прага на русском законы ипотеки
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