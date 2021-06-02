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Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии

Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии

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В Палате депутатов вновь обсуждали ограниченную легализацию каннабиса. Партия “Пираты” предложила разрешить выращивание трех кустов дома в лечебных целях. Эту инициативу отклонили, зато приняли решение увеличить объемы производства технической конопли.
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии

Предложение разрешить выращивание 3 растений дома поступило от депутата партии Пиратов Томаша Вымазала, который допустил, что люди старше 18 лет могут безнаказанно иметь дома 3 куста каннабиса. Они должны будут выполнить только обязательство по отчетности и предоставить фото-документацию для каждого растения, включая фото урожая.

«Медицинский каннабис назначают все больше и больше врачей, производство растет. Если кто-то выращивает коноплю дома, он не знает, что именно находится в растении, в отличие от лекарственного каннабиса, где содержание активного вещества гарантировано», – пояснил министр здравоохранения, выступивший против этой поправки.

По словам депутата Вымазала, данная поправка могла защитить от тюрьмы людей, выращивающих коноплю в домашних условиях, которым растение помогает справиться с болезнью. «Примерно 400 человек в год не будут попадать в тюрьму за безвредную для общества деятельность: они выращивают и перерабатывают небольшие количества растений каннабиса. Сейчас этот акт карается как производство марихуаны, иногда наказывается лишением свободы на срок до 5 лет», – предупредил он.

А вот предложение разрешить производство медицинского каннабиса частным производителям в Палате депутатов было одобрено. По мнению властей, конкуренция позволит удешевить производство. Депутаты Европарламента также одобрили возможность экспорта медицинского каннабиса.

Одобрили также инициативу Пиратов в отношении так называемой технической конопли, которую фермеры выращивают как кормовое растение. Поправка увеличивает допустимую долю THC в растениях.

«Мы хотели, чтобы Чешская Республика не относилась к фермерам как к потенциальным преступникам. Мы говорим, что техническая конопля не наркотик», – пояснил Радек Холомчик, депутат Пиратов и заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству.

Депутаты приняли и предложение Адама Войтеха о возможности выписывать электронные рецепты на лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Министр добавил, что Чехия лидирует в Европе по объему электронных рецептов.

Сегодня было принято предложение блокировать сайты, продающие нелегальные лекарства, такие как анаболики. Теперь его рассмотрит Сенат и президент.

Дистанционную выдачу лекарств Палата депутатов не одобрила. «Рано или поздно эта поправка вступит в силу, потому что люди будут требовать ее принятия активнее», – сказал министр.

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
легализация Чехия Прага Министерство здравоохранения
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