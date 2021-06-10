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Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина

Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина

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Коронавирус способствовал снижению потребления воды по всей Чехии. Количество туристов уменьшилось, не работали рестораны и сфера услуг. Компании водоснабжения заявляют, что им придется повысить цены из-за затрат на обслуживание и запланированных инвестиций.
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина

В этом году потребление воды на человека в день на несколько литров выше. «В настоящее время среднее значение потребления воды в домах, которые мы снабжаем, составляет примерно 90 литров на человека в день», – сказала Дана Весела, пресс-секретарь Vodáren Plzeň.

Эпидемия коронавируса повлияла на потребление воды в крупных городах. Особенно ярко это видно в местах с развитым туризмом. По данным Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Чешской Республики (SOVAK), пострадали, например, Чешский Крумлов и Прага, что подтвердил Томаш Мразек, представитель Пражской компании водоснабжения и канализации (PVK).

«Потребление воды в Праге упало. Туризма не было, почти вся сфера услуг бездействовала, школы не работали, учеников не было в общежитиях, а жители Средней Чехии не ездили в Прагу на работу», – объяснил Мразек.

Также пострадали города с кампусами, где потребление воды упало более чем на 10% по сравнению с периодом до коронавируса.

Поскольку люди больше сидели дома, потребление воды в домах увеличивалось. Однако у SOVAK еще нет подробных данных за период локдауна.

 

Рост цен на воду и канализацию

Сокращение забора воды вызовет рост цен на воду. «В городах, где воды использовали ощутимо меньше, вероятно, потребуется повышение цен. Если по какой-либо причине наблюдается падение доходов, и в результате у соответствующих гидротехнических сооружений нет ресурсов для выполнения юридических обязательств, у них нет другого выбора, кроме как покрыть дефицит за счет повышения цен на воду и канализацию», – сообщил директор SOVAK.

Сегодня жители столицы платят в общей сложности 101,59 кроны за тысячу литров воды. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 7,9%.

Представитель PVK отметил, что цена выросла из-за увеличения расходов на содержание канализационной сети за счет меньшего количества подаваемой воды. «Одна из причин роста цен – работа водоочистной станции в Подоли, которая будет повторно подключена к сети в 2021 году после реконструкции, чтобы обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды во время срочной реконструкции водосборников из пражских источников», – добавил он.

У каждой гидротехнической станции разные стартовые условия для производства и распределения воды. Однако, по данным SOVAK, ни одна из компаний водоснабжения не превышает социально приемлемую цену на воду и канализацию, которая ежегодно устанавливается Государственным экологическим фондом.

Под социально доступной ценой понимается цена на воду и канализацию, которая составляет 2% от среднего годового чистого дохода семьи со стандартным потреблением 88,7 литров на человека в день.

 

 

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Источник: iDnes.cz

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Темы
вода коммунальные услуги Прага Чехия коронавирус
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