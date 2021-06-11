Обзор СМИ Чехии 11.06.2021: возможности телемедицины, новые цены коммунальных услуг и перспективы удаленки

Как работает телемедицина в Чехии, почему сотрудники компаний не хотят возвращаться в офисы и стоит ли ввязываться в стройку в этом году. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 11 июня.

Mf Dnes

Пациенты теперь могут запросить результаты обследования у врача онлайн. Новая система работает в онкологическом институте им. Масарика в Брно — приложение, призванное облегчить общение между врачом и пациентом, уже тестируют более 200 человек. О возможностях телемедицины рассказывает Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Компании хотят, чтобы их сотрудники вернулись в офисы. На снижение продуктивности специалистов на удаленке жалуются руководители. Об этом сообщает газета Hospodářské noviny. Сами сотрудники привыкли к гибким условиям труда и не хотят возвращаться в свои кабинеты. Прогнозы экспертов о том, что коронавирус кардинально изменит рынок труда, в Чехии вряд ли сбудутся.

Regionální Deník

Цены на электроэнергию и газ растут. Пятничный номер Regionální Deník посвящен теме роста цен на энергию. Специалисты советуют заключить контракты с фиксированными взносами. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и экономического спада цены оставались низкими, а поставщики даже снижали стоимость, но сегодня ситуация изменилась. И будет только хуже, предупреждают эксперты. Поэтому они рекомендуют людям устанавливать цены на энергию на несколько лет вперед, чтобы не пришлось платить больше через год или два.

E15

В этом году автопроизводители компенсируют только половину рекордных потерь. Об этом говорится в ежедневной газете E15, согласно которой в прошлом году из-за кризиса производство в чешской автомобильной промышленности сократилось на 19 процентов. По оценке Ассоциации автомобильной промышленности, производители автомобилей могут вернуться на докризисный уровень в ближайшие два года.

Právo

Цены на стройматериалы растут, сообщает пятничный выпуск ежедневной газеты Právo. Из-за этого у многих людей, ввязавшихся в стройку, рушатся планы. Рост цен настолько быстрый, что расчеты, произведенные в начале года, больше неактуальны. Причина роста цен — более высокий спрос и сбои в поставке основного сырья из-за кризиса.