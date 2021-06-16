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В Чехии откроется первый магазин ирландской сети Primark

В Чехии откроется первый магазин ирландской сети Primark

420on.cz 825
На чешский рынок выходит ирландский бренд одежды Primark. Первый трехэтажный магазин откроется для посетителей 17 июня на Вацлавской площади. Из-за коронавируса пока делать покупки в магазине сможет лишь ограниченное количество покупателей.
В Чехии откроется первый магазин ирландской сети Primark

Primark продает одежду, обувь или аксессуары для дома по очень низким ценам. «Мы предлагаем нашим покупателям такое же качество и ту же моду, что и во всех других магазинах. Чешская Республика является нашим четырнадцатым рынком», — сказал менеджер Primark Мацей Подвойски.

Магазин расположен в здании Flow Building, построенном в прошлом году на углу Вацлавской площади и улицы Оплеталова. Из-за пандемии коронавируса открытие точки продаж было отложено на год.

«Нам пришлось отложить открытие до тех пор, пока мы не убедимся, что ситуация будет безопасной для наших клиентов и сотрудников», — добавил Подвойски.

Раньше люди из Чехии ездили за товарами Primark в Германию или Австрию.

Здание магазина в Праге занимает три этажа общей площадью более 4600 квадратных метров. Однако из-за мер по борьбе с коронавирусом в магазине одновременно смогут находиться не более 313 покупателей. Но, в отличие, например, от Dresden Primark, они не будут ограничены временем, которое посетитель сможет провести в магазине.

Primark управляет почти четырьмя сотнями магазинов в Европе и США. Он завоевал популярность благодаря сочетанию невысокой цены и актуальности модных тенденций. В прошлом году Primark открыл свой первый магазин в Польше, в следующем году планирует выйти на рынок Словакии.

Источник:  novinky.cz

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магазины мода Прага Чехия
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