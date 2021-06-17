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Выходные в Чехии будут тропически жаркими

Выходные в Чехии будут тропически жаркими

420on 87
Выходные в Праге будут отмечены тропическими температурами. Чешский гидрометеорологический институт предупреждает, что в ближайшие дни столбец термометра может показать до 35 градусов. Предупреждение на утро четверга относится в основном к западной части республики, по мнению метеорологов, оно, вероятно, постепенно распространится на остальную часть Чешской Республики и повысится с низкого уровня риска до высокого.
Выходные в Чехии будут тропически жаркими

Сегодня будет ясно, возможна переменная облачность, температура днем в Праге будет колебаться в районе 30–32 градусов. На западе – до 34 градусов, свыше 1000 метров в горах – до 24 градусов.

Аналогичная погода будет в Чехии в пятницу: днем в районе 29–33 градусов по Цельсию.

Настоящая жара будет в выходные дни. Днем ​​термометры покажут от 31 до 35 градусов по Цельсию. Однако местами возможны осадки, даже грозы.

Тропическая погода продлится до понедельника, облачность будет постепенно увеличиваться и холодный фронт пересечет Чехию с востока. Уже во вторник по всей стране воздух должен остыть до 23 градусов. В течение следующей недели метеорологи также ожидают возвращения ливневых дождей и гроз на всей территории.

Источник: iRozhlas.cz

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погода Чехия Прага
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