Цена на бензин в Чехии неуклонно растет

Топливо на автозаправочных станциях в Чехии продолжает дорожать. Средняя цена бензина Natural 95 в Праге увеличилась на девять геллеров до 32,38Kč за литр на прошлой неделе. Дизельное топливо вчера стоило в среднем 30,32Kč за литр, то есть на 19 геллеров больше, чем неделей ранее. По данным CCS сейчас цены на бензин рекордные с середины января, а на дизельное топливо – с середины марта.

Цены на заправочных станциях постепенно повышаются с середины января этого года, когда литр Natural 95 стоил менее 28 крон, а дизельное топливо – около 27,20 крон. Год назад водители платили на 5,50 крон меньше за литр бензина, в то время как цена дизельного топлива была почти на 4 кроны ниже.

На заправках в регионе Усти-над-Лабем сейчас самый дешевый бензин, в среднем 31,96Kč за литр (дизель – 29,83Kč). Самый дорогой бензин, конечно, в Праге: Natural 95 стоит 32,98 Kč за литр. Самое дорогое дизельное топливо заправляют в районе Высочина, литр там продают в среднем за 30,97Kč.

Источник: ČT24

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