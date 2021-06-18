Чехи богаче итальянцев и счастливее британцев. Впервые в истории

Чистый доход среднего чеха, включая детей и пенсионеров, вырос более чем на 600% с 1989 года с менее чем 2000 крон до более чем 15000 крон в 2018 году.
Это изменение в значительной степени связано с переходом от плановой экономики к рыночной после падения коммунистического режима в 1989 году. Ключевые перемены произошли в первой половине 1990-х годов: приватизация, реституция, привлечение зарубежных инвесторов и экономическая либерализация в целом.
Последние тридцать лет – самый успешный период в истории чешских земель с экономической точки зрения. Об этом свидетельствует Индекс мировой экономической свободы Института Фрейзера. С 1990 года страна переместилась со 101-го на 20-е место. FX Street также обращает внимание на неравенство в оплате труда, учитывая, что в 90-е появилась новая элита богатейших чехов.
Согласно глобальному индексу инноваций, Чехия на втором месте после Эстонии в рейтинге самых инновационных экономик бывшего Восточного блока.
Рейтинг формируется по следующим параметрам: уровень жизни домашних хозяйств, экономические показатели страны или социальное перераспределение богатства. Однако Чехия пока только приближается к развитым экономикам. Лидируют немцы, заработная плата которых для чехов является воображаемой моделью.
В «таблице удовлетворенности» чехи заняли 16-е место, обогнав, например, бельгийцев, британцев, французов и итальянцев. Словаки заняли 22-е место. Первые три места заняли финны, исландцы и датчане.
Премьер-министр Андрей Бабиш уже прокомментировал ситуацию: «Мои поздравления и большое спасибо всем нашим гражданам», – написал он на своей стене в твиттере.