Чехи богаче итальянцев и счастливее британцев. Впервые в истории

Впервые в истории Чехия богаче Италии и Испании. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда за 2020 год, подготовленные для сервера FX Street Лукашем Ковандой, главным экономистом Национального экономического совета при правительстве. Чехи также счастливее французов или англичан.

Чистый доход среднего чеха, включая детей и пенсионеров, вырос более чем на 600% с 1989 года с менее чем 2000 крон до более чем 15000 крон в 2018 году.

Это изменение в значительной степени связано с переходом от плановой экономики к рыночной после падения коммунистического режима в 1989 году. Ключевые перемены произошли в первой половине 1990-х годов: приватизация, реституция, привлечение зарубежных инвесторов и экономическая либерализация в целом.

Последние тридцать лет – самый успешный период в истории чешских земель с экономической точки зрения. Об этом свидетельствует Индекс мировой экономической свободы Института Фрейзера. С 1990 года страна переместилась со 101-го на 20-е место. FX Street также обращает внимание на неравенство в оплате труда, учитывая, что в 90-е появилась новая элита богатейших чехов.

Согласно глобальному индексу инноваций, Чехия на втором месте после Эстонии в рейтинге самых инновационных экономик бывшего Восточного блока.

Рейтинг формируется по следующим параметрам: уровень жизни домашних хозяйств, экономические показатели страны или социальное перераспределение богатства. Однако Чехия пока только приближается к развитым экономикам. Лидируют немцы, заработная плата которых для чехов является воображаемой моделью.

В «таблице удовлетворенности» чехи заняли 16-е место, обогнав, например, бельгийцев, британцев, французов и итальянцев. Словаки заняли 22-е место. Первые три места заняли финны, исландцы и датчане.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже прокомментировал ситуацию: «Мои поздравления и большое спасибо всем нашим гражданам», – написал он на своей стене в твиттере.

Источник: idnes