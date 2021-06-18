Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.57
USD
21.58
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Чехи богаче итальянцев и счастливее британцев. Впервые в истории

Чехи богаче итальянцев и счастливее британцев. Впервые в истории

420on 207
Впервые в истории Чехия богаче Италии и Испании. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда за 2020 год, подготовленные для сервера FX Street Лукашем Ковандой, главным экономистом Национального экономического совета при правительстве. Чехи также счастливее французов или англичан.
Чехи богаче итальянцев и счастливее британцев. Впервые в истории

Чистый доход среднего чеха, включая детей и пенсионеров, вырос более чем на 600% с 1989 года с менее чем 2000 крон до более чем 15000 крон в 2018 году.

Это изменение в значительной степени связано с переходом от плановой экономики к рыночной после падения коммунистического режима в 1989 году. Ключевые перемены произошли в первой половине 1990-х годов: приватизация, реституция, привлечение зарубежных инвесторов и экономическая либерализация в целом.

Последние тридцать лет – самый успешный период в истории чешских земель с экономической точки зрения. Об этом свидетельствует Индекс мировой экономической свободы Института Фрейзера. С 1990 года страна переместилась со 101-го на 20-е место. FX Street также обращает внимание на неравенство в оплате труда, учитывая, что в 90-е появилась новая элита богатейших чехов.

Согласно глобальному индексу инноваций, Чехия на втором месте после Эстонии в рейтинге самых инновационных экономик бывшего Восточного блока.

Рейтинг формируется по следующим параметрам: уровень жизни домашних хозяйств, экономические показатели страны или социальное перераспределение богатства. Однако Чехия пока только приближается к развитым экономикам. Лидируют немцы, заработная плата которых для чехов является воображаемой моделью.

В «таблице удовлетворенности» чехи заняли 16-е место, обогнав, например, бельгийцев, британцев, французов и итальянцев. Словаки заняли 22-е место. Первые три места заняли финны, исландцы и датчане.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже прокомментировал ситуацию: «Мои поздравления и большое спасибо всем нашим гражданам», – написал он на своей стене в твиттере.

 

Источник: idnes

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт", как получить ПМЖ в 2021 году
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия рейтинг Италия Прага
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен
18.06.2021 16:28 Общество
Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен
321
Хорватия отменила обязательные тесты на COVID-19 для туристов из Чехии
18.06.2021 15:28 Общество
Хорватия отменила обязательные тесты на COVID-19 для туристов из Чехии
374
Чехи стали меньше посещать рестораны
18.06.2021 14:37 Общество
Чехи стали меньше посещать рестораны
561
В некоторых регионах Чехии заболеваемость COVID-19 на нуле
18.06.2021 12:28 Общество
В некоторых регионах Чехии заболеваемость COVID-19 на нуле
664
Последние новости:
18
июня
Чехия начала вклеивать визы студентам
18.06.2021 17:38 Общество
Чехия начала вклеивать визы студентам
157
Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен
18.06.2021 16:28 Общество
Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен
321
Хорватия отменила обязательные тесты на COVID-19 для туристов из Чехии
18.06.2021 15:28 Общество
Хорватия отменила обязательные тесты на COVID-19 для туристов из Чехии
374
Чехи стали меньше посещать рестораны
18.06.2021 14:37 Общество
Чехи стали меньше посещать рестораны
561
В некоторых регионах Чехии заболеваемость COVID-19 на нуле
18.06.2021 12:28 Общество
В некоторых регионах Чехии заболеваемость COVID-19 на нуле
664
Пражане вновь смогут пить воду из Влтавы
18.06.2021 11:33 Общество
Пражане вновь смогут пить воду из Влтавы
930
17
июня
МИД Чехии запустил новый сайт с инструкцией для путешественников
17.06.2021 17:03 Общество
МИД Чехии запустил новый сайт с инструкцией для путешественников
2869
Выходные в Праге: чем заняться с 18 по 20 июня
17.06.2021 17:35 Общество
Выходные в Праге: чем заняться с 18 по 20 июня
2627
За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы
17.06.2021 16:09 Общество
За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы
2693
Обзор СМИ Чехии 17.06.2021: коллективный иммунитет, оружие на сотни миллионов и массовые увольнения
17.06.2021 15:29 Общество
Обзор СМИ Чехии 17.06.2021: коллективный иммунитет, оружие на сотни миллионов и массовые увольнения
1811


Мобильная версия