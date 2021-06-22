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В Праге выставят на продажу дворец Broadway за 1 миллиард крон

В Праге выставят на продажу дворец Broadway за 1 миллиард крон

420on.cz 1061
​Чехия проведет аукцион по продаже дворца Broadway в Праге. Начальная цена составляет 1 миллиард крон. Электронный аукцион начнется 14 сентября и завершится 16 сентября. Здание, построенное в 30-х годах прошлого века, является одним из крупнейших функционалистических построек в историческом центре Праги.
В Праге выставят на продажу дворец Broadway за 1 миллиард крон

Управление по представительству государства в вопросах собственности (ÚZSVM) приняло комплекс Бродвейского дворца в 2016 году от тогдашнего Государственного управления железных дорог и движения. Как предписывает закон, ÚZSVM сначала предлагало дворец другим госучреждениям, но ни одно из них не проявило к нему интереса. Поэтому сейчас государство ищет нового владельца дворца посредством тендера.

«Эта продажа совершенно уникальна даже с точки зрения объявленной суммы. Это аукцион с самой высокой минимальной ценой за всю историю ÚZSVM», — сообщили в Управлении. По данным ведомства, самая большая сумма (790 миллионов крон) была получена государством от продажи комплекса на площади Республики в Праге. Пражский комплекс U půjčovny был продан за 355,1 миллиона крон, на аукцион было подано 100 заявок.

Дворец Broadway дворец расположен в центре чешской столицы между улицами Na Příkopě и Celetná. Он состоит из трех соединенных между собой пассажей, в которых, помимо театра Broadway, есть магазины, рестораны и офисы. Общая площадь комплекса составляет более 8,3 тысяч квадратных метров (5375 кв.м офисных площадей и около 3000 кв.м — торговых). Здание сначала обслуживало итальянские сберегательные кассы, в части комплекса также размещались квартиры. В 1938 году в цокольном этаже открыли кинотеатр, а сейчас его помещения использует театр. После 1980 года здание было приспособлено для административных целей.

«Я верю, что комплекс Бродвейского дворца скоро найдет нового владельца, который сможет восстановить этот памятник культуры до его былой славы и вдохнуть в него новую жизнь. Это уникальная инвестиционная возможность в прибыльной части Праги», — сообщили в ÚZSVM.

Источник: ceskenoviny.cz

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