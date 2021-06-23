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Грозы в Чехии продлятся до пятницы

Грозы в Чехии продлятся до пятницы

420on 206
Сильные грозы с проливным дождем и даже градом местами будут появляться в Чехии вплоть до пятницы. Из-за текущих и ожидаемых осадков их уровень повысится в юго-западной половине страны.
Грозы в Чехии продлятся до пятницы

Грозы начались в Чешской Республике с понедельника, вызвав проблемы в южной части Моравии, Высочине и Средней Чехии. Текущее предупреждение метеорологов о сильных грозах распространяется на Среднечешский, Либерецкий, Пардубицкий и Градец-Краловский регионы, за исключением регионов Карловы Вары и Усти-над-Лабем.

 

По словам метеорологов, сегодня вечером грозовой фронт будет наступать с юго-запада, в центральной и северо-восточной Чехии они должны быть сильнее, чем где-либо еще. На северо-западе и востоке Чешской Республики наименьшая вероятность возникновения сильных гроз.

«Мы ожидаем, что общее количество осадков составит около 40-50 миллиметров. Грозовой фронт ночью продвинется на северо-восток и ослабнет утром», – поделились метеорологи.

Вечером в четверг и ночью в пятницу грозы будут периодически появляться на всей территории, за исключением северо-запада Чехии. Сопутствовать им будет сильный ветер, скоростью до 70 км/ч, град и проливной дождь. Постепенно штормы будут двигаться с северо-востока на восток и в пятницу утром ослабеют.

Источник: seznamzpravy.cz

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погода Чехия Прага
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