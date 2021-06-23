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Жителю Праги надо работать 15 лет на новую квартиру 70 м кв.

Жителю Праги надо работать 15 лет на новую квартиру 70 м кв.

420on.cz 148
Пражанин заработает на новую квартиру в чешской столице площадью 70 квадратных метров через 14,9 лет, если у него нет других расходов. Год назад этот показатель составлял 14,2 года, а в 2014 году на покупку такой квартиры требовалось менее 10-ти годовых зарплат.
Фото: Shutterstock
Жителю Праги надо работать 15 лет на новую квартиру 70 м кв.

Второе место после Праги занимают Братислава (12,5 года), третье — Мюнхен (12,3 года), далее следуют Берлин (8,7), Вена (8,3) и Варшава (8,2). 

«Доступность жилья снижается во всех соседних с Чехией странах и столицах этих государств. Тем не менее, Прага лидирует в рейтинге с большим отрывом и продолжает увеличивать разрыв. Варшава или Берлин могут служить для нас примером», — сказал владелец Central Group Душан Куновски.

Согласно анализу, за последние пять лет власти одобрили строительство в Праге 3,3 квартир из расчета на 1000 жителей города. За чешской столицей следуют Берлин (6,4 квартиры), Братислава (6,9), Мюнхен (7,9), Вена (9,3) и Варшава (12).

Цены на квартиры в Праге долгое время росли значительно быстрее, чем заработная плата. С конца 2014 года зарплата выросла на 32%, а стоимость нового жилья увеличилась на 97%. Если в 2014 году за десять годовых зарплат можно было купить новую квартиру площадью 70 м кв., то сейчас этих денег хватит только на половину.

Стоимость средней квартиры площадью 70 квадратных метров за год выросла на 8,5% и сейчас составляет около 8,5 миллиона крон. По данным Министерства труда и социальных дел в конце марта среднемесячная зарплата в Праге до вычета налогов составляла 47 657 крон. Это на 3,7% больше, чем год назад.

По мнению экспертов, одна из основных причин высоких цен — недостаток квартир. В качестве других причин аналитики называют рост цен на землю, строительные работы и материалы, высокие налоги и излишне строгие технические правила.

Источник:  ceskenoviny.cz

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Темы
строительство квартиры Прага покупка недвижимости статистика зарплата работа Чехия
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