Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.57
USD
21.55
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
В 2021 году квартиры в Чехии подорожали на 19%

В 2021 году квартиры в Чехии подорожали на 19%

420on.cz 491
Общая статистическая сводка. В первом квартале этого года цены на квартиры в Праге и региональных городах выросли в среднем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя стоимость жилья составила 77 800 крон за один квадратный метр. Темпы роста были самыми высокими за последние пять лет.
Фото: pixabay
В 2021 году квартиры в Чехии подорожали на 19%

Данные получены из исследования консалтинговой компании Deloitte. Самые дорогие квартиры — в Праге (в среднем 100 000 крон за кв. м.), самые дешевые — в Усти-над-Лабем (26 700 крон). С конца 2015 года цены на жилье в Чехии выросли на 86%. 

В годовом исчислении самый большой рост цен на недвижимость зафиксирован в Остраве (почти на 33%), на втором месте — Усти-над-Лабем (+27,1%) и Градец-Кралове (+23,2%). Медленнее всего цены росли в Злине (на 9,3%), Праге (+13,5%) и Карловых Варах (+13,8%). 

Deloitte отслеживает цены на квартиры, продаваемые в региональных городах. В Среднечешском крае, где нет своего регионального центра, стоимость основана на среднем показателе для Бенешова, Бероуна, Кладно, Млада-Болеслава и районов Прага-Восток и Прага-Запад.

В первом квартале в Чехии было продано 7 164 квартиры в девелоперских проектах, кирпичных и панельных домах за 34,3 миллиарда крон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных квартир увеличилось на четверть, а их стоимость — почти вдвое. На девелоперские проекты пришлось 45% проданных квартир, на квартиры в панельных домах — 30%, на кирпичные дома — менее 25%.

Больше всего выросли цены на квартиры в панельных домах — на 20% (до 61 600 крон за кв. м). Стоимость квартир в девелоперских проектах выросла на 18,5% (до 89 100 крон за кв. м.), в кирпичных домах — на 17,6% (до 76 900 крон).

В первом квартале на Прагу пришлось около двух третей от общего объема продаж. Далее следуют Брно (7,5%), Пльзень (3%), Оломоуц (2,6%) и Пардубице (2,3%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены на новое жилье в Чехии выросли в среднем на 5,3%.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
покупка недвижимости Прага Чехия цены квартиры статистика
Читайте
по теме 
Жителю Праги надо работать 15 лет на новую квартиру 70 м кв.
23.06.2021 16:07 Экономика
Жителю Праги надо работать 15 лет на новую квартиру 70 м кв.
4010
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
10.06.2021 08:02 Рынок недвижимости
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
4714
Продажа бизнеса в Чехии: готовый отель в Остраве
02.06.2021 13:28 Продажа бизнеса
Продажа бизнеса в Чехии: готовый отель в Остраве
792
Разговор с экспертом: в какую недвижимость в Чехии лучше инвестировать в 2021 году
01.06.2021 12:40 Рынок недвижимости
Разговор с экспертом: в какую недвижимость в Чехии лучше инвестировать в 2021 году
3114
Последние новости:
04
июля
Главные итоги недели в Чехии: 28.07 — 04.07
04.07.2021 09:15 Общество
Главные итоги недели в Чехии: 28.07 — 04.07
392
02
июля
Выходные в Праге: чем заняться 3 и 4 июля
02.07.2021 21:32 Общество
Выходные в Праге: чем заняться 3 и 4 июля
3839
Губернатор Южноморавского края жалуется на недостаток финансовой помощи от правительства Чехии
02.07.2021 16:02 Экономика
Губернатор Южноморавского края жалуется на недостаток финансовой помощи от правительства Чехии
815
Минздрав Чехии: непривитые люди будут оплачивать тесты самостоятельно
02.07.2021 15:46 Общество
Минздрав Чехии: непривитые люди будут оплачивать тесты самостоятельно
4513
Неизлечимо больной чех совершил ассистированный суицид в Швейцарии
02.07.2021 14:46 Общество
Неизлечимо больной чех совершил ассистированный суицид в Швейцарии
2686
Сенат Чехии: медицинские страховки для иностранцев подорожают
02.07.2021 13:35 Экономика
Сенат Чехии: медицинские страховки для иностранцев подорожают
2723
Минздрав Чехии: вакцинация в Праге без регистрации станет доступна через 2 недели
02.07.2021 12:59 Общество
Минздрав Чехии: вакцинация в Праге без регистрации станет доступна через 2 недели
1806
Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу
02.07.2021 10:18 Экономика
Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу
1525
В пражских Летнянах горела часть выставочного центра
02.07.2021 07:56 Общество
В пражских Летнянах горела часть выставочного центра
1636
01
июля
Правительство ужесточило противоэпидемические меры в Чехии
01.07.2021 20:17 Общество
Правительство ужесточило противоэпидемические меры в Чехии
7424


Мобильная версия