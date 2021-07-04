В 2021 году квартиры в Чехии подорожали на 19%

Общая статистическая сводка. В первом квартале этого года цены на квартиры в Праге и региональных городах выросли в среднем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя стоимость жилья составила 77 800 крон за один квадратный метр. Темпы роста были самыми высокими за последние пять лет.

Фото: pixabay

Данные получены из исследования консалтинговой компании Deloitte. Самые дорогие квартиры — в Праге (в среднем 100 000 крон за кв. м.), самые дешевые — в Усти-над-Лабем (26 700 крон). С конца 2015 года цены на жилье в Чехии выросли на 86%.

В годовом исчислении самый большой рост цен на недвижимость зафиксирован в Остраве (почти на 33%), на втором месте — Усти-над-Лабем (+27,1%) и Градец-Кралове (+23,2%). Медленнее всего цены росли в Злине (на 9,3%), Праге (+13,5%) и Карловых Варах (+13,8%).

Deloitte отслеживает цены на квартиры, продаваемые в региональных городах. В Среднечешском крае, где нет своего регионального центра, стоимость основана на среднем показателе для Бенешова, Бероуна, Кладно, Млада-Болеслава и районов Прага-Восток и Прага-Запад.

В первом квартале в Чехии было продано 7 164 квартиры в девелоперских проектах, кирпичных и панельных домах за 34,3 миллиарда крон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных квартир увеличилось на четверть, а их стоимость — почти вдвое. На девелоперские проекты пришлось 45% проданных квартир, на квартиры в панельных домах — 30%, на кирпичные дома — менее 25%.

Больше всего выросли цены на квартиры в панельных домах — на 20% (до 61 600 крон за кв. м). Стоимость квартир в девелоперских проектах выросла на 18,5% (до 89 100 крон за кв. м.), в кирпичных домах — на 17,6% (до 76 900 крон).

В первом квартале на Прагу пришлось около двух третей от общего объема продаж. Далее следуют Брно (7,5%), Пльзень (3%), Оломоуц (2,6%) и Пардубице (2,3%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены на новое жилье в Чехии выросли в среднем на 5,3%.

Источник: ceskenoviny.cz

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