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Цены на бензин в Чехии продолжают стремительно расти

Цены на бензин в Чехии продолжают стремительно расти

420on.cz 703
​Средняя цена на бензин Natural 95 на чешских автозаправочных станциях на прошлой неделе выросла на 26 геллеров и составила 33,11 крон за литр. Дизельное топливо подорожало на 23 геллера, цена за литр достигла 31,05 крон. Об этом сообщает компания CCS, которая проводит мониторинг цен.
Фото: pixabay
Цены на бензин в Чехии продолжают стремительно расти

Цены на топливо в Чехии постепенно повышаются с середины января этого года, когда литр Natural 95 стоил менее 28 крон, а дизельное топливо — около 27,20 крон. В последнее время рост цен ускорился: за последние две недели стоимость литра бензина и дизельного топлива выросла более чем на полкроны. Средняя цена на бензин Natural 95 в Чехии сейчас является самой высокой за последние два года. Дизельное топливо стоило более 31 кроны в марте прошлого года.

Дешевле всего топливо на автозаправочных станциях в Устецком крае, где литр бензина можно купить в среднем за 32,75 кроны, а дизельное топливо — за 30 крон. Дороже всего топливо в Праге. За Natural 95 автомобилисты в чешской столице заплатят в среднем 33,83 крон за литр, за дизельное топливо — 31,76 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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