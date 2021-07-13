Пражские районы Голешовице и Карлин соединит новый пешеходный мост HolKa

Мэрия Праги выбрала подрядчика для строительства нового пешеходного моста HolKa, который соединит два пражских района — Голешовице и Карлин. В тендере победила компания Skanska, которая предложила построить мост за 298 миллиона крон.

Фото: praha.eu

Пешеходный и велосипедный мост HolKa соединит районы Праги 7 и Прагу 8. Строительство начнется осенью этого года, а завершится в конце 2022 года.

«В конце 2022 года новый пешеходный и велосипедный мост HolKa соединит густонаселенные районы Голешовице и Карлин с островом Штванице. Пешеходы не только смогут насладиться прекрасным видом на Градчаны, но и за несколько минут доберутся от Карлина до ворот Голешовицкого рынка и получат удобный доступ к острову Штванице, который также ждет полного преобразования, здесь будет новый парк», — сказал Адам Шейнхерр, заместитель мэра Праги и советник по транспорту. HolKa станет стратегическим местом для велосипедного транспорта. Мост соединит велосипедные дорожки, ведущие вдоль реки на обоих берегах.

Дизайн моста был выбран по итогам международного архитектурно-строительного конкурса, в котором победили архитекторы Петр Тедж, Марек Бланк и Ян Мурек.

Мост будет построен из высококачественного сверхпрочного бетона (UHPC) с поверхностью, напоминающей глянцевый белый мрамор. Использование такого бетона — это современное инновационное архитектурное и строительное решение, преимуществами которого являются простота ухода, высокая прочность и водонепроницаемость.

Источник: praha.eu

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