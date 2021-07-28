Высший административный суд подтвердил запрет на пивные велосипеды в Праге

Более полутора лет длился судебный спор о запрете на эксплуатацию так называемых пивных велосипедов в Праге. Высший административный суд (ВАС) подтвердил правильность мер, принятых столицей для предотвращения такого развлечения для туристов в центре города. Кассационная жалоба организаторов «аттракциона» была отклонена.

Осенью прошлого года Высший административный суд признал правильным решение администрации Праги о запрете пивных велосипедов. В марте 2021 года городской суд в Праге отклонил иски владельцев компании об отмене муниципальной меры общего характера, которая предусматривала установку дорожных знаков, запрещающих въезд этих транспортных средств. Таким образом, запрет остался в силе. После решений Городского суда и Высшего административного суда организаторы «аттракциона» подали кассационную жалобу, однако она также была отклонена ВАС.

«Пивные велосипеды унизительны для города и особенно для людей, которые здесь живут. Интересы алкогольного бизнеса не выиграли, а пивные велосипеды остались в прошлом. Каждый бизнес в публичном пространстве должен работать в четко определенных условиях и с согласия местных и городских районов. Интересы города для нас превыше всего. Прага должна стать домом для пражан, а не для алкотуризма», — сказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

Запрет касается конкретных районов и дорог в Праге 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10.

Источник: praha.eu

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: