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Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее

Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее

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Чиновники совершили фундаментальную ошибку, не начав вовремя вакцинацию в компаниях. Об этом заявил в четверг председатель отдела здравоохранения и социальных услуг Торговой палаты Иво Главач. Он добавил, что не только сотрудники, но и целые семьи могли быть вакцинированы быстро, система бы работала как снежный ком.
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее

«Работодатели к вакцинации подготовили и систему поощрений, особенно для экономически активного населения и более молодых возрастных групп», – сказал Иво Главач.

Проблемой также является задержка вакцинации иностранцев на несколько месяцев, которые долгое время жили, работали и платили налоги в Чехии. «Остается только надеяться, что ситуация не повторится в случае ревакцинации в начале следующего года», – сказал он.

Главач напомнил, что ключевым приоритетом палаты является вакцинация в компаниях, то есть, чтобы крупные работодатели могли участвовать в вакцинации сотрудников даже за счет увеличения своих внутренних затрат.

«Мы неоднократно собирали данные, из которых было ясно, что значительное количество компаний будет вовлечено в вакцинацию и ее продвижение. Хотя эта возможность формально была включена в план вакцинации и политики неоднократно положительно отзывались об этом, реализация была осуществлена ​​поздно и лишь частично», – отметил Главач.

Ранее министр Адам Войтех настаивал на создании центров вакцинации без регистрации. Теперь, по словам Главча, было бы полезно, если бы детей в возрасте от 12 лет можно было вакцинировать в этих открытых центрах вакцинации с участием педиатра. Однако система бронирования в сочетании с ограниченным количеством мест для вакцинации детей и периодом отпусков приводит к абсолютно минимальному интересу родителей к вакцинации своих детей от covid-19.

«Кроме того, государство не может обойтись без поддержки и помощи врачей общей практики, в данном случае врачей для детей и подростков», ­– сказал он.

С начала вакцинации против covid-19 медицинские работники Чешской Республики ввели более десяти миллионов доз вакцины. Вакцинация началась в стране в конце декабря прошлого года, и более 4,64 миллиона человек прошли вакцинацию в понедельник. Таким образом, 62,3 процента взрослого населения были вакцинированы и почти 52 процента населения получили вторую дозу.

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Темы
коронавирус Прага вакцинация Чехия
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