На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра

Автомагистраль D1 будет полностью открыта после реконструкции в начале октября. В ближайшие месяцы будут отремонтированы последние три участка шоссе протяженностью 33 километра в направлении на Брно, сообщил министр транспорта Карел Гавличек.

По словам генерального директора Управления дорог и автомагистралей (ŘSD) Радека Матла, последние ограничения движения должны быть сняты в выходные 2 и 3 октября. «Это не значит, что вдоль трассы не будут выполняться работы по озеленению и другой мелкий ремонт. Главное, что водители беспрепятственно смогу ездить по шоссе», — добавил Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш напомнил, что из 160 километров автомагистрали D1, подлежащих ремонту, предстоит завершить работы на последних 33,5 километрах. Стоимость полной реконструкции он оценил в 24 миллиарда крон.

Дорожники сейчас работают над завершением строительных работ в районе Мирошовице-Гвездонице. В направлении на Прагу движение на этом участке шоссе открыто полностью, в направлении Брно ограничения будут устранены в 11 часов утра 2 августа. Ремонт этого участка был одним из самых сложных из-за высокой интенсивности движения.

В будущем будет проведен ремонт моста Шмейкалка возле Сенограба, который не был включен в общую реконструкцию и рассматривается в качестве отдельного контракта. Работы там должны начаться в 2022 или 2023 году. Однако это будет незначительное ограничение движения, которое коснется только одного километра.

Автомагистраль D1 является не только самой старой и длинной чешской автомагистралью, но и самой загруженной и опасной на некоторых участках, а теперь и самой медленной из-за частых ремонтов и многолетней модернизации.

Источник: irozhlas.cz

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