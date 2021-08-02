Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 15 °C
На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра

На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра

420on.cz 791
Автомагистраль D1 будет полностью открыта после реконструкции в начале октября. В ближайшие месяцы будут отремонтированы последние три участка шоссе протяженностью 33 километра в направлении на Брно, сообщил министр транспорта Карел Гавличек.
На автомагистрали D1 осталось отремонтировать последние 33 километра

По словам генерального директора Управления дорог и автомагистралей (ŘSD) Радека Матла, последние ограничения движения должны быть сняты в выходные 2 и 3 октября. «Это не значит, что вдоль трассы не будут выполняться работы по озеленению и другой мелкий ремонт. Главное, что водители беспрепятственно смогу ездить по шоссе», — добавил Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш напомнил, что из 160 километров автомагистрали D1, подлежащих ремонту, предстоит завершить работы на последних 33,5 километрах. Стоимость полной реконструкции он оценил в 24 миллиарда крон.

Дорожники сейчас работают над завершением строительных работ в районе Мирошовице-Гвездонице. В направлении на Прагу движение на этом участке шоссе открыто полностью, в направлении Брно ограничения будут устранены в 11 часов утра 2 августа. Ремонт этого участка был одним из самых сложных из-за высокой интенсивности движения.

В будущем будет проведен ремонт моста Шмейкалка возле Сенограба, который не был включен в общую реконструкцию и рассматривается в качестве отдельного контракта. Работы там должны начаться в 2022 или 2023 году. Однако это будет незначительное ограничение движения, которое коснется только одного километра.

Автомагистраль D1 является не только самой старой и длинной чешской автомагистралью, но и самой загруженной и опасной на некоторых участках, а теперь и самой медленной из-за частых ремонтов и многолетней модернизации. 

Источник: irozhlas.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Автомобили дороги Чехия строительство
Читайте
по теме 
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
27.07.2021 08:58 Общество
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
1685
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
20.07.2021 19:54 Общество
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
3750
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
13.07.2021 17:52 Общество
Полиция рекомендует водителям временно не ездить по кольцевой автодороге вокруг Праги
3191
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
13.07.2021 12:56 Общество
В Чехии у Орлицкой плотины сгорело 11 караванов
2788
Последние новости:
02
августа
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
02.08.2021 16:36 Общество
Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву
730
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
02.08.2021 13:49 Общество
Главные итоги недели: 26.07 — 01.08
454
Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»
02.08.2021 12:24 Общество
Яркое открытие ЛГБТ-фестиваля в Чехии «Prague Pride»
2052
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
02.08.2021 10:00 Политика
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
688
31
июля
В воскресенье в Чехию придут сильные грозы
31.07.2021 14:29 Общество
В воскресенье в Чехию придут сильные грозы
2838
30
июля
Правительство Чехии продлило ограничение на въезд в страны с очень высоким риском заражения covid-19
30.07.2021 13:38 Общество
Правительство Чехии продлило ограничение на въезд в страны с очень высоким риском заражения covid-19
6399
29
июля
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
29.07.2021 16:19 Экономика
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
1496
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
29.07.2021 15:01 Экономика
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
1954
Проезд в Праге подорожает на 25%
29.07.2021 13:20 Общество
Проезд в Праге подорожает на 25%
6460
28
июля
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
28.07.2021 17:01 Общество
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
1278


Мобильная версия