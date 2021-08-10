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В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%

В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%

420on.cz 410
Потребительские цены в июле выросли на 3,4%, что стало максимальным показателем с июля прошлого года. По сравнению с июнем рост цен ускорился на 0,6 процентного пункта. Приводим основные показатели.
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%

На рост инфляции наибольшее влияние оказало подорожание автомобилей и топлива. В месячном исчислении цены выросли из-за более высокой стоимости отпуска и проживания в отелях, сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ).

Цены на транспорт оказали наибольшее влияние на рост инфляции в годовом исчислении. Стоимость автомобилей выросла на 5,4%, бензин и машинное масло подорожали на 18,5%. Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ, рассказывает: бензин Natural 95 в Чехии можно было купить в среднем за 33,5 кроны за литр, что является самым высоким показателем с декабря 2014 года. Аналитики предполагали, что инфляция в июле составит от 2,8% до 2,9%.

Помимо автомобилей и топлива, в июле подорожали продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки. Пиво и табачные изделия стоили на 6,4% больше, чем годом ранее. Цены в ресторанах и кафе выросли на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Немного подешевели только фрукты и овощи (на 4,8%). 

Арендная плата за квартиры выросла на 2,5% по сравнению с июлем прошлого года, а услуги по текущему обслуживанию и ремонту квартиры — на 5,5%. Электроэнергия подорожала на 3,4%, газ — на 4,7%.

Согласно статистическим данным, на динамику потребительских цен в месячном исчислении в основном повлияло повышение цен в сфере «отдых и культура», что было связано с увеличением сезонных цен на путевки на 23,2%.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
инфляция Чехия цены продукты бензин Автомобили статистика
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