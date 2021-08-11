Адвокат Андрея Бабиша подал заявление о прекращении дела «Čapí hnízdo»

Премьер-министр Андрей Бабиш подал ходатайство о приостановлении уголовного преследования по делу о субсидии на строительство фермы «Čapí hnízdo». Вместе с Бабишем обвиняется его бывший советник Яна Майерова, и ее адвокат также подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Полиция завершила расследование дела в конце мая этого года, предложила прокурору обвинительное заключение, истец должен принять решение по этому делу до конца августа.

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«Да, мы подали ходатайство о прекращении уголовного преследования», – заявил Майкл Бартончик, адвокат Бабиша. По его словам, прошение достаточно аргументировано, есть несколько причин для прекращения уголовного преследования. Заявление подал юрист во второй половине июля.

Бабиш давно заявлял, что это дело целенаправленное и искусственно построенное. «Делу «Čapí hnízdo» уже 14 лет. Это целенаправленное политическое преследование. Оно всегда поднимается перед выборами», – сказал он сегодня журналистам на автограф-сессии своей книги в Усти-над-Лабем. Он не хотел указывать причины подачи предложения. «Не знаю, я дал доверенность адвокатам. Причины, конечно, в том, что это целенаправленное политическое дело. Я ничего не делал. Это не имеет ничего общего с моей политической карьерой», – заверяет Бабиш. Майерова, которая сейчас использует свою девичью фамилию Надь, в прошлом говорила, что считает, что закон не был нарушен.

Согласно инструкциям Высшей прокуратуры Праги, надзирающий прокурор Ярослав Шарох должен вынести решение по ходатайству о предъявлении обвинения до 31 августа.

Истец оценит предложение Бабиша о прекращении уголовного преследования параллельно с предложением полиции и сразу же объявит результат как окончательное решение. Однако прокуратура Праги ранее объявила, что срок еще может измениться в случае, если обвиняемые добавят новые доказательства в уголовное дело.

Представитель городской прокуратуры Алеш Цимбала не прокомментировал поступившие предложения о прекращении уголовного преследования. Даже на заключительном этапе досудебного разбирательства невозможно публиковать информацию об отдельных заявлениях, описании действий, доказательств или о соответствующих лицах.

Суть дела заключается в следующем: данная ферма изначально принадлежала холдингу Бабиша Agrofert, в декабре 2007 года она была преобразована в акционерное общество с долями собственников, а затем получила 50-миллионную европейскую субсидию в рамках программы для малых и средних предприятий.

Акциями владели дети и партнерша Бабиша. Ферма, входящая в состав Agrofert, не могла рассчитывать на дотации. Через несколько лет компания вернулась в Agrofert. Бабиш владел холдингом до февраля 2017 года, затем вложил его в свои трастовые фонды.

Первоначально сотрудники полиции обвиняли в деле больше людей, в том числе членов семьи Бабиша и тогдашнего заместителя председателя

партии ANO Ярослава Фалтынека. Судебное преследование Фалтынки и еще трех человек было отменено Шарохом в мае 2018 года. Годом ранее он прекратил преследование всех оставшихся обвиняемых, включая Бабиша, хотя полиция, как и сейчас, выдвигала обвинительное заключение. Уже тогда, после ходатайства полиции о предъявлении обвинения, Бабиш и Майерова подали прошение о прекращении уголовного преследования.

Бывший генеральный прокурор Павел Земан возобновил уголовное преследование Бабиша и Майеровой в декабре 2019 года после проверки, согласно которой производство по их делу было прекращено незаконно и преждевременно. При этом он подтвердил, что преследование близких Бабиша окончательно закончилось. Земан объявил о своей отставке в середине мая, его срок истек 30 июня.