Купить пражский трамвай можно за 350 тысяч крон

Транспортное предприятие Праги (DPP) выставило на продажу автобусы, трамваи и другие транспортные средства, которые уже не будут эксплуатироваться на городских маршрутах. Приобрести трамвай можно за 350 тысяч крон.

Для поклонников пражского транспорта или администраций других городов транспортное предприятие предложило несколько трамваев T6A5 и недавно выведенные из эксплуатации автобусы Karosa B951. Полный список транспортных средств размещен на сайте DPP.

На продажу выставлены восемь трамваев и восемнадцать автобусов. DPP установило минимальную цену на трамваи в 350 тысяч крон. Все транспортные средства 1995 или 1996 года функциональные. Заявления о покупке можно подавать до 3 сентября, решающим критерием является цена.

В прошлом трамваи T6A5 вызывали большой интерес у транспортных компаний других стран, например, из Праги они отправились в Софию и Брно.

Состояние автобусов Karosa B951 зачастую значительно хуже, чем у трамваев, судя по описанию и фотодокументации. В конце прошлого года машины этого типа были окончательно списаны. Большинство автобусов имеют пробег от 600 до 900 тысяч километров.

В последние годы транспортные компании стали чаще распродавать автопарк. Если раньше транспортные средства передавались в основном на металлолом или в лучшем случае для дальнейшего использования другими перевозчиками, то в последнее время некоторые покупают трамваи для собственных нужд. Потом их можно увидеть в разных местах, самый известный случай — это припаркованный почти два года трамвай на автомагистрали D1.

Источник: denik.cz

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