Купить пражский трамвай можно за 350 тысяч крон

Для поклонников пражского транспорта или администраций других городов транспортное предприятие предложило несколько трамваев T6A5 и недавно выведенные из эксплуатации автобусы Karosa B951. Полный список транспортных средств размещен на сайте DPP.
На продажу выставлены восемь трамваев и восемнадцать автобусов. DPP установило минимальную цену на трамваи в 350 тысяч крон. Все транспортные средства 1995 или 1996 года функциональные. Заявления о покупке можно подавать до 3 сентября, решающим критерием является цена.
В прошлом трамваи T6A5 вызывали большой интерес у транспортных компаний других стран, например, из Праги они отправились в Софию и Брно.
Состояние автобусов Karosa B951 зачастую значительно хуже, чем у трамваев, судя по описанию и фотодокументации. В конце прошлого года машины этого типа были окончательно списаны. Большинство автобусов имеют пробег от 600 до 900 тысяч километров.
В последние годы транспортные компании стали чаще распродавать автопарк. Если раньше транспортные средства передавались в основном на металлолом или в лучшем случае для дальнейшего использования другими перевозчиками, то в последнее время некоторые покупают трамваи для собственных нужд. Потом их можно увидеть в разных местах, самый известный случай — это припаркованный почти два года трамвай на автомагистрали D1.
Источник: denik.cz
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