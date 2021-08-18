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Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны

Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны

420on.cz 776
С 31 октября самолеты авиакомпании Eurowings будут летать в Испанию, Грецию, Великобританию, Италию, Данию, Хорватию, а также Израиль. Всего будет запущено 11 новых маршрутов.
Фото: pixabay
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны

Уже сейчас пассажиры могут бронировать рейсы в Малагу, Барселону, Фуэртевентуру или Тенерифе, а также в Афины, Бирмингем, Бристоль, Копенгаген, Милан, Загреб или Тель-Авив. В настоящее время Eurowings выполняет рейсы из Праги в Дюссельдорф (Германия).

Eurowings — это дочерняя компания Lufthansa. Расширение деятельности связано с планируемым открытием новой базы Eurowings в пражском аэропорту. Первоначально перевозчик разместит там два самолета Airbus A320, а летом следующего года существующий парк пополнится третьим самолетом. Таким образом, Прага станет десятой базой Eurowings в Европе.

Кризис из-за коронавируса по-прежнему влияет на авиаперевозки. Однако в последние недели и месяцы трафик постепенно растет. В настоящее время аэропорт Праги предлагает более 100 направлений, в которые летают более 40 авиакомпаний.

В июне аэропорт Праги обслужил почти 289 000 пассажиров. Это на 650%больше по сравнению с прошлым годом, когда перелеты стали постепенно возобновляться после первой волны пандемии коронавируса. 

Источник: novinky.cz

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Темы
авиакомпании аэропорт Прага Прага туристы путешествие Туризм самолёт Чехия
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