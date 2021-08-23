Из-за очередной забастовки машинистов будут отменены поезда из Берлина в Прагу

​В Германии 23 августа началась очередная забастовка машинистов пассажирских поездов Немецкой железной дороги (DB). До среды вместо прямого сообщения из Берлина в Прагу поезда, идущие в чешскую столицу, будут заканчивать свои маршруты в Дрездене. Поезда дальнего следования в Польшу и Данию отменены полностью.

Первая забастовка прошла с 11 по 13 августа. Все прямые рейсы между Берлином и Прагой были полностью отменены.

Железные дороги пытались предотвратить протест в воскресенье, предложив выплатить премии за период эпидемии covid, но профсоюзы остались недовольны.

Немецкая ассоциация машинистов поездов (GDL) хочет повысить заработную плату на 1,4% в этом году и еще на 1,8% в следующем году, а также требует выплатить сотрудникам компенсации в размере 600 евро (примерно 15 300 крон) из-за последствий пандемии коронавируса. Железные дороги не согласились с этим предложением, они предложили работникам установить более высокую заработную плату с 2022 года из-за экономических последствий пандемии.

Как и во время забастовки две недели назад, у пассажиров возникнут многочисленные трудности из-за отмены и ограничений железнодорожных маршрутов. В связи с забастовкой на линию не выйдет как минимум три из четырех поездов по расписанию, особенно на ключевых маршрутах между городами и промышленными регионами. В региональном транспорте ожидается более сложная ситуация в Восточной Германии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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